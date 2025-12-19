ことしの県内の出来事をシリーズで振り返る「やまがた2025」です。最終回は、この1年、全国、そして世界から注目された山形の”魅力”にスポットを当てます。



ことし、山形県が世界で注目の観光地に選ばれました。

アメリカの老舗旅行メディアが特集した「2026年に行くべき世界の旅行先25選」、日本から唯一、山形県が選ばれました。「別世界のような静寂のひとときを提供している」と評価されました。





ことしも国内外から多くの観光客が訪れた山形。標高1500メートルで夏スキーが楽しめる月山スキー場は例年より積雪が多くなりました。スキー客は「天然雪でこの季節で滑れる所があまりない。ダイナミックなターンをするのが楽しみ」「木が全然無いので、名前の通り”月”を滑っている感じ。行ったことないけど」紅葉が色付く山寺の立石寺です。台湾から「山形は3回目。」「ワンダフル。アメイジング。きれい」尾花沢市の銀山温泉は海外客でにぎわいました。香港から（銀山温泉はどうですか？）「とても美しい」オーバーツーリズム対策でマイカー規制も行われました。「よーいピー！頑張れー！」老若男女問わずことしも多くの県民が県内各地を駆け抜けました。スタートノイズ「4・3・2・1スタート！」4月に行われた ウルトラマラソンは全長100キロ。約300人が参加し、制限時間14時間の中で競います。標高1000メートルまで続く上り坂もありました。参加者2人「きつい」「頑張ります。あともうちょっと」YBCチーム「頑張るぞ！おー！」5000人以上が参加した山形市の「山形まるごとマラソン」。中川悠アナウンサーも参加しました。ランナー「今回は全部食べつくすのを目標に頑張る。すごいおいしいです。これのために早く走ってきました」「楽しいです。食べ物めっちゃおいしい」「初めての挑戦だったので、無事完走できて良かった」「子どもと一緒に毎日食べる」「家に必ず常にある」山形市が意外な”全国1位”に輝きました！それはなんと…1世帯当たりの「せんべい」の消費額。全国平均を2500円以上上回りました。番組のアンケートでは4人に1人がせんべいを「ほぼ毎日食べている」と回答。県民の「せんべい愛」が明らかになりました。そして、”1位”といえばやっぱり「ラーメン」！。発表「2024年も1位となりました。無事3連覇となりました」2位の新潟市に6000円余りの大差をつけて山形市が3年連続で日本一に輝きました。4連覇となるのかー。気になる結果は来年2月に公表されます。さまざまな話題で国内外から山形が注目されたことし1年。来年はどんな魅力や話題が人を引きつける年になるのでしょうかー。