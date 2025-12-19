11月、東京などで開かれた聴覚に障害があるアスリートの世界大会「デフリンピック」で活躍した酒田市出身の3人の選手が18日母校を訪れ、児童たちと交流しました。



酒田市の酒田特別支援学校を訪れたのは、「デフリンピック」の水泳女子メドレーリレー銅メダルの斎藤京香選手（24）、陸上男子1500メートルと5000メートルで決勝に進出した斎藤丞選手（23）、男子サッカーで銀メダルに輝いた斎藤心温選手（24）の3人です。

3人には、聴覚障がい教育部の生徒たちから「デフリンピック」での活躍を祝って花束が贈られました。





斎藤京香選手「国際大会の場で自己新記録と日本新記録を更新することが出来たので、自分にとってはすごく良い結果で帰ってくることができた」斎藤丞選手「次のデフリンピックは4年後にギリシャで開催される。それに向けてアジア大会や世界大会に挑戦しながらメダル獲得を目標に頑張って行きたい」斎藤心温選手「初の世界大会でもあり大きな経験になった。この銀メダルの悔しさをバネに2年後のワールドカップで必ず世界一を取る」報告会の後、3人は子どもたちと一緒に走ったり写真を撮ったりして交流しました。池田莉輝さん（6才）「（メダル見せてもらって）うれしいと思った」井上奏嵐くん（4才）「すごい速い！また一緒に走れたらいいなって思う。」子どもたちは同じ聴覚障害がある先輩たちが活躍する姿に自分たちの夢を大きく膨らませていました。