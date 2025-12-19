政府が物価高対策として地方自治体に推奨している「おこめ券」の配布について、長井市は全市民を対象に実施する方針を固めました。おこめ券を巡り配布の決めた自治体は県内で初めてです。



「おこめ券」を巡っては、12月11日にYBCが県内全市町村に聞き取りしたところ、鶴岡市、川西町など5つの市町村が「配布しない」としていて、ほかの30市町村はいずれも「検討中」としていました。

こうした中、長井市は「おこめ券」を配布する方針を固め、19日、市議会の全員協議会で事業内容を説明しました。県内で「おこめ券」の配布を決めた自治体は初めてです。

長井市によりますと、1人当たり合わせて3080円分の「おこめ券」を全市民およそ2万4000人に配布するということです。それに加え、長井市内で使うことができるデジタル地域通貨「ながいコイン」を全市民に対し1人当たり1万2000円相当支給する予定です。

「おこめ券」と「ながいコイン」あわせて市民1人に対しおよそ1万5000円分の支援を行うとしています。

「おこめ券」配布を決めた理由について長井市の内谷重治市長は。



内谷重治長井市長「農家が多い地域ではあるがコメ以外の食料品にも「おこめ券」は使える。コメの消費が落ちないよう農家が再生産可能な環境づくりのためぜひ市民県民の皆さまにもご理解いただければありがたい」



長井市は12月23日に開かれる市議会の臨時会に「おこめ券」配布の関連費用を盛り込んだ予算案を提出する予定で、1月中には「おこめ券」の発送を始めたいとしています。

