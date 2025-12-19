Ｊリーグは１９日、来年２月から６月まで開催する「明治安田Ｊリーグ百年構想リーグ」の地域リーグラウンドの対戦カードを発表した。

Ｊ２札幌は２月７日か８日にアウェーでのＪ２いわき戦で開幕戦を迎える。ホーム開幕は２月２８日か３月１日に行われるＪ３岐阜戦になる。札幌の日程は以下の通り。

第１節 アウェー・いわき戦

第２節（２月１４日か１５日） アウェー・Ｊ２大宮戦

第３節（２月２１日か２２日か２３日） アウェー・Ｊ３長野戦

第４節 ホーム・岐阜戦

第５節（３月７日か８日） アウェー・Ｊ３松本戦

第６節（３月１４日か１５日） アウェー・Ｊ２磐田戦

第７節（３月２１日か２２日） ホーム・Ｊ２甲府戦

第８節（３月２８日か２９日） アウェー・Ｊ２藤枝戦

第９節（４月４日か５日） ホーム・Ｊ３福島戦

第１０節（４月１１日か１２日） アウェー・甲府戦

第１１節（４月１８日か１９日） ホーム・松本戦

第１２節（４月２５日か２６日） ホーム・いわき戦

第１３節（４月２９日） ホーム・藤枝戦

第１４節（５月２日か３日） アウェー・岐阜戦

第１５節（５月６日） ホーム・長野戦

第１６節（５月９日か１０日） ホーム・大宮戦

第１７節（５月１６日か１７日） アウェー・福島戦

第１８節（５月２３日か２４日） ホーム・磐田戦