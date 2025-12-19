お笑いコンビ・たんぽぽの白鳥久美子が16日のニュース番組『わたしとニュース』に出演。番組では、SNS上で話題になっている白鳥の“舞妓さん”ショットが紹介された。

【映像】たんぽぽ白鳥の“舞妓さん”ショット

11日、白鳥は44歳の誕生日を迎え、白塗り化粧に着物といった舞妓姿を自身のインスタグラムで披露した。

■たんぽぽ白鳥の舞妓さん姿が話題

白鳥は、舞妓姿の写真とともに「44歳の誕生日を迎えることができました。たいした病気もせず健康でここまでこれたことに感謝です！こんなタイミングで昔の写真を見つけました。30代を迎えるにあたり気合いで撮った写真。京都でまぁこさんと舞妓はん体験してはんなりはんなり言うて撮りました。仕上がりを見て『志村けんさんと柄本明さんのコントじゃん…』と、慄きましたが、今となっては最高の思い出です」と綴った。

この投稿を見た人からは「お誕生日おめでとうございます！」「とても素敵」「私も舞妓になったら似たような感じになるのかどうか笑」「誰かに似てる」「コウメ太夫？」「チクショー」といったコメントが寄せられた。

番組で改めて写真が紹介されると、白鳥は「30代に入った時に記念でお友達と撮りに行って、それを最近見つけたので、誕生日ということであげた。ちょっと思った仕上がりじゃなくて。友達と「あれ、志村けんさんと柄本明さんの芸者コントみたいだな……って（笑）今となっては良い思い出ですけど、もう1回撮り直したいな。今ならもっとできる気がする」と明かした。

（『わたしとニュース』より）