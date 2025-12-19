¼òµ¤ÂÓ¤ÓÄ¨²üÌÈ¿¦¡¢¼è¤ê¾Ã¤·¤Ë¡¡Á°Ìë¤Ë°û¼ò¡Ö½èÊ¬ÀÛÂ®¡×
¡¡Ê¡²¬»Ô¾ÃËÉ¶É¤Î·¸Ä¹¤À¤Ã¤¿60ÂåÃËÀ¤¬2023Ç¯¡¢Á°Ìë¤Î°û¼ò¤¬¸¶°ø¤Î¼òµ¤ÂÓ¤Ó±¿Å¾¤Îµ¿¤¤¤ÇÅ¦È¯¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÍýÍ³¤ËÄ¨²üÌÈ¿¦½èÊ¬¤È¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÉÔÅö¤À¤È¤·¤Æ¡¢¼è¤ê¾Ã¤·¤òµá¤á¤¿ÁÊ¾Ù¤ÎÈ½·è¤Ç¡¢Ê¡²¬ÃÏºÛ¤Ï19Æü¡¢¡ÖÆ°µ¡¡¢·ë²ÌÅù¤ÎÍ×ÁÇ¤ò½½Ê¬¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ÀÛÂ®¡¢Ã»ÍíÅª¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡×¤È¤·½èÊ¬¤ò¼è¤ê¾Ã¤·¤¿¡£ÌÈ¿¦¸å¡¢ÉÔµ¯ÁÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»Ô¤Î»Ø¿Ë¤Ï°û¼ò±¿Å¾¤ÏÌÈ¿¦¤È¤·¡¢ÆÃÃÊ¤Î»ö¾ð¤¬¤¢¤ì¤ÐÄä¿¦¤Èµ¬Äê¡£ÃæÄÔÍº°ìÏ¯ºÛÈ½Ä¹¤ÏÈ½·èÍýÍ³¤Ç¡¢ÌÈ¿¦ÂÐ¾Ý¤Ï¡Ö¼òµ¤ÂÓ¤Ó¤Î¸Î°Õ¤Þ¤¿¤ÏÅù¤·¤¤ÄøÅÙ¤Î½Å²á¼º¤Ë¸Â¤é¤ì¤ë¡×¤È²ò¤µ¤ì¤ë¤È¤·¤Æ¡Ö²ò¼á¡¦Å¬ÍÑ¤ò¸í¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡£
¡¡È½·è¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÈóÈÖ¤Î23Ç¯10·î20Æü¸áÁ°11»þ15Ê¬¤´¤í¡¢»ÔÆâ¤Ç¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾Ãæ¡¢·Ù»¡¤Ë¸Æ¤Ó»ß¤á¤é¤ì¡¢´ð½à¤òÄ¶¤¨¤ë¸Æµ¤1¥ê¥Ã¥È¥ëÃæ0.2¥ß¥ê¥°¥é¥à¤Î¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤ò¸¡½Ð¡£Á°Æü¤Ï¸á¸å11»þ¤Þ¤Ç¤Ë¾ÆÃñ¤ÎÎÐÃã³ä¤ê¤ò6¡¢7ÇÕ°û¤ß¡¢20ÆüÄ«¤Ë¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÇ§¼±¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£27Æü¤ËÌÈ¿¦¤È¤Ê¤ê¡¢12·î¤ËÆ»¸òË¡°ãÈ¿ÍÆµ¿¤ÏÉÔµ¯ÁÊ¤È¤µ¤ì¤¿¡£