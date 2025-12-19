俳優の川崎麻世が18日に自身のアメブロを更新。歌手のマッチこと近藤真彦らとタレントの西村知美の誕生日をサプライズで祝福したことを報告した。

この日、川崎は現在稽古中だという舞台『ギンギラ学園物語』の稽古場で、稽古終わりに「マッチが何やらまた企んでた」と明かし、その日が誕生日当日だった西村への「サプライズバースデー」が行われたことを報告。稽古場には、ギタリストの野村義男も参加していたといい、西村を囲んだ集合写真を公開した。

続けて、バースデーケーキのろうそくを吹き消す際のエピソードについて近藤から「さあ〜知美ちゃん蝋燭を吹き消して」と促されるも、西村は「私肺活量がなくて」となかなか消すことができず「マッチさんも手伝ってください」とお願いしていたと明かし「相変わらずの西村知美ちゃんでした」とコメントした。

また、近藤がケータリングで用意したという「ワンタンの担々スープ」の写真を公開し「これめっちゃ美味かった」と絶賛。「実はマッチも俺もこのワンタンシリーズ大好きで楽屋にいつも置いてあるんだ」と明かした。

最後に「お芝居去年よりパワーアップしてる気がしてます」と舞台への意気込みをつづり、ブログを締めくくった。

※川崎麻世の「崎」は正式には「たつさき」