”ナマハゲの所作”を学ぶ講習会 地元の中学生が初めて参加 声の出し方や歩き方を学ぶ 秋田・男鹿市
大みそかの伝統行事、ナマハゲの所作を学ぶ講習会が男鹿市で開かれました。
今年は地元の中学生も初めて参加し、声の出し方や歩き方を学びました。
講習会は男鹿のナマハゲの伝統を若い世代につなげようと、市の若手職員を対象に毎年開かれています。
今年は初めて地元の中学生も参加して、声の出し方や歩き方といった基本的な所作を学びました。
講師を務めたのは真山地区で50年以上、ナマハゲを務めてきた菅原昇さんです。
「ナマハゲはおっかなくなければ効き目がないと言います、ようするに迫力ですね」
大みそかの晩に鬼の面をかぶって家々を回り、厄払いや無病息災などを願う男鹿のナマハゲ。
2018年にユネスコの無形文化遺産に登録されましたが、人口減少や高齢化により担い手の確保が課題となっています。
ナマハゲ
「ううぉ～」
授業でナマハゲについて学んできたという中学生たち。
大ベテランから直接指導を受けられる貴重な機会です。
中学生
「ナマハゲのお面着るとナマハゲになりきったような、 魂が入ってくるというか、ほんとめちゃくちゃナマハゲになれた気分」「男鹿にしかないから誇りだし、 今講習受けて将来もやれればやりたいなって思いました」
男鹿市によりますと、今年の大みそかは全143町内のうち約70町内がナマハゲ行事を実施する予定だということです。
菅原さん
「ナマハゲ神様、今年も来ていただいて本当によかったなって感動して いただけるようなナマハゲをしてもらいたい」
参加した市の職員は、大みそかに男鹿市役所や男鹿駅の周辺を練り歩いて“ナマハゲデビュー”する予定です。