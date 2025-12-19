大みそかの伝統行事、ナマハゲの所作を学ぶ講習会が男鹿市で開かれました。



今年は地元の中学生も初めて参加し、声の出し方や歩き方を学びました。



講習会は男鹿のナマハゲの伝統を若い世代につなげようと、市の若手職員を対象に毎年開かれています。



今年は初めて地元の中学生も参加して、声の出し方や歩き方といった基本的な所作を学びました。



講師を務めたのは真山地区で50年以上、ナマハゲを務めてきた菅原昇さんです。





菅原さん「ナマハゲはおっかなくなければ効き目がないと言います、ようするに迫力ですね」大みそかの晩に鬼の面をかぶって家々を回り、厄払いや無病息災などを願う男鹿のナマハゲ。2018年にユネスコの無形文化遺産に登録されましたが、人口減少や高齢化により担い手の確保が課題となっています。ナマハゲ「ううぉ～」授業でナマハゲについて学んできたという中学生たち。大ベテランから直接指導を受けられる貴重な機会です。中学生「ナマハゲのお面着るとナマハゲになりきったような、 魂が入ってくるというか、ほんとめちゃくちゃナマハゲになれた気分」「男鹿にしかないから誇りだし、 今講習受けて将来もやれればやりたいなって思いました」男鹿市によりますと、今年の大みそかは全143町内のうち約70町内がナマハゲ行事を実施する予定だということです。菅原さん「ナマハゲ神様、今年も来ていただいて本当によかったなって感動して いただけるようなナマハゲをしてもらいたい」参加した市の職員は、大みそかに男鹿市役所や男鹿駅の周辺を練り歩いて“ナマハゲデビュー”する予定です。