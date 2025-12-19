仙北市のたざわ湖スキー場が20日オープンします。



19日はスキー場開きが行われ、関係者が今シーズンの安全を祈願しました。



ゲレンデの積雪は多いところで40センチほどで、一部のコースで営業初日から滑走可能となる見通しです。



標高1637メートル、秋田駒ヶ岳のすそ野に広がる仙北市のたざわ湖スキー場です。





19日はスキー場開きが行われ、関係者が今シーズンの安全を祈願しました。田沢湖高原リフト 草磲作博社長「今年は11月に結構白くなったりしたんですけれども、なかなか雪が降らなくてあしたからオープンできるかなというのを一時心配したときもございましたけれども」「私どもの願いが天に通じたのかなということで喜んでいるところであります」仙北市のシンボル田沢湖を一望できる雄大な景色や、初心者から上級者まで楽しめる13の多彩なコースが人気のたざわ湖スキー場。19日のゲレンデの積雪は多いところで40センチ。20日から「かもしかエリア」のみ営業を開始します。昨シーズンに引き続き、そり遊びなどを楽しめる広場も設けられます。田沢湖高原リフト 草磲作博社長「昨シーズンは雪も多かったということもありまして、10年ぶりに10万人を超えるお客様に来ていただきました。今年は3月に全日本技術選手権がありますので、今年も10万人それ以上をぜひ来ていただきたいなと思っております」たざわ湖スキー場は、20日から来年3月29日まで営業する予定です。