冬場に増加する傾向があるのが、釣り人の海への転落事故です。



転落事故の約4割が12月に集中していて、おととし死亡事故が発生した八森漁港では、海上保安部の職員などが釣り人に注意を呼びかけました。



八森漁港はハタハタ釣りのスポットしても人気があります。



19日は、秋田海上保安部や能代警察署の警察官などが巡回し、海への転落に注意するよう釣り人に呼びかけました。



海上保安部職員が釣り人へ

「12月のほうが海中転落、秋田県の方で多いということで、 転落事故、気をつけて防ぐようお願いいたします」





秋田海上保安部によりますと、去年までの10年間、県内で釣りをしていて海に転落した人は33人でした。約4割にあたる14人は12月に転落していて、おととし八森漁港では死亡した人もいます。海上保安部職員が釣り人へ「スマホとか持ってます？こういった防水ケースに入れていただくと、万が一海に落ちた時でも水没してもぬれた時に使えなくなるってことがなくなるので、便利なので」釣り人「一応僕も防水のやつ使ってるんですけれども、そのまま落ちちゃったら回収できないんで、いいなーと思いました」秋田海上保安部交通課 三澤守課長「これからしけますよって言ってるときになるべく釣りのほうは控えていただきたいと思います」「海上保安庁の緊急通報ダイヤル の118番ございますので、そちらのほうも万が一に備えて いただきたいと思います」秋田海上保安部は、釣りに行くときはなるべく複数人で行動するなどして、転落事故に注意してほしいと呼びかけています。