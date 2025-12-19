季節ハタハタの本隊接岸は…？「淡い期待は持ってる」漁師は毎日海へ 厳しい漁獲状況に鈴木知事は「あきらめずに支援」 秋田・八峰町
18日は1匹4,000円以上で店頭に並んだ県産の季節ハタハタ。
ご祝儀相場も影響したとみられますが、まさに高嶺の花となっています。
漁師たちは本隊の接岸に期待を膨らませ、19日も船を出しています。
八峰町の八森漁港です。
先月末からほぼ毎日船を出し、仕掛けた網を確認しているという漁師の庄内章さん。
庄内章さん
「期待してくださいよーって魚さ言わねばダメなんだけど、 何匹かはいるべ、できれば10匹は欲しい」
約50キロ離れた男鹿市の北浦漁港では、量は少ないものの、3日前からまとまった水揚げが続いています。
19日朝は3回、仕掛けた網を確認した庄内さん。
「1匹もいねぇ、ハハハ」
しかし、網に季節ハタハタの姿は1匹もありませんでした。
庄内章さん
「きょうカラだからだんだんわからなくなってきたけど、でも淡い期待は持ってる」「こればっかりはなんぼ焦っても、魚来てなければかからないし取れないし、しょうがないでしょ、そういうふうにポジティブな考え持ってなきゃやってられない」
シーズン終了まで2週間足らず。
庄内さんはできる限り毎日船を出し続けることにしています。
■ハタハタの厳しい状況に鈴木知事は…
男鹿市の北浦漁港で19日朝、3.7キロの水揚げがあったものの、極めて厳しい漁獲状況が続いているハタハタ。
ハタハタだけに頼らない漁業を目指すべきという声もあるなか鈴木知事は。
鈴木知事
「県としてはですね、どっちか一本ということではなくて、ハタハタについてもあきらめずに、 様々な技術的な支援をしていきますし、新しいチャレンジというものも これまで同様に推進していきたいと思っていますので」
鈴木知事は「ハタハタは秋田の食文化の中心の一つだと思っている。しっかりとした支援をしていきたい」と強調しました。