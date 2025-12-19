一休は、旅行予約サイト「一休.com」で、「GoGoセール」を12月19日正午から20日まで開催している。

36時間限定で人気宿泊施設が10％以上、さらにオンラインカード決済限定で20％以上割引となる。12月26日から2026年1月3日までの年末年始、5月1日から5日までのゴールデンウィーク期間は対象外となる。

対象ホテルと2名素泊まりの料金一例は、ロイヤルパークホテルが24,640円から、渋谷エクセルホテル東急が28,710円から、ザ・ゲートホテル札幌 by HULICが14,589円から、ホテルエミシア札幌が6,500円から、ウェスティンホテル仙台が30,360円から、富士屋ホテルが39,780円から、箱根七瀬が22,400円から、ホテル阪急インターナショナルが19,190円から、コートヤード・バイ・マリオット新大阪ステーションが24,140円から、ホテルリソルトリニティ博多が12,920円から、オリエンタルホテル沖縄リゾート＆スパが19,822円から、ココガーデンリゾートオキナワ（朝食付）が11,560円からなど。

いずれもポイントを即時利用した場合の金額。支払金額に応じて一休ポイントが付与され、即時利用ができる。