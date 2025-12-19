「年収の壁」の引き上げについて改めて整理します。自民党と国民民主党は18日、所得税がかかり始める金額を、現在の160万円から178万円に引き上げると決めました。

また、年収665万円までの中間層にも、基礎控除のさらなる上乗せを行うことを盛り込んでいます。財務省によりますと、この中間層までの人は4000万人ほどいるといいます。

引き上がることで、具体的にどのくらい減税になるのでしょうか。

第一生命経済研究所の主席エコノミスト・星野卓也さんによりますと、単身世帯や夫婦共働きなどを想定した試算では、年収200万円の人で7000円、年収300万円の人と400万円の人、それぞれ8000円、年収500万円の人では2万8000円となっていて、年収600万円の人が1番多く、3万7000円となるということです。

◇

いわゆる「年収の壁」は、高市首相のトップ判断で決着しました。決断の裏側や次の戦略について、日本テレビ政治部・官邸キャップの平本典昭記者が解説します。

──まず、トップ判断の裏側で何が起きていたのでしょうか？

（1）首相トップ判断 裏側で何が？

裏側が19日、取材で見えてきました。国民民主党の幹部は19日「きのうも昼まではまとまるか見えなかった」と急転直下の合意であった事を明らかにしました。政権幹部でさえ「途中まで難しいと思ったが最後は首相判断だった」と明かしています。

──決着のポイントは国民民主に歩み寄ったように見えますが、高市政権は維新と連立を組み今度は、国民と接近しています。この高市戦略をどう分析していますか？

（2）高市戦略 誰が得した？損した？

政権発足から2か月。19日は高市首相と野党との駆け引きで誰が得をして損をしたのか。一目でわかるように解説します。

政権発足直後、直面したのは公明党の連立離脱。このピンチを切り抜けるため、まず、維新と接近しました。高市首相は定数削減を受け入れることで得たものは連立政権、そして補正予算の成立です。

一方、国民民主党との距離は一時、開きました。ある国民民主党の幹部は「維新に先を越されて焦った」と話しています。そこで高市首相が打った次の戦略は、国民が主張する「年収の壁」の受け入れです。そこで得たものは協力の拡大、そして来年度予算案での賛成です。

高市首相は維新、国民が求める条件をのむことで、政府が最重視する予算の成立のメドという果実を手にしたわけです。

──ただ、これまでの政権も狙っていたけどできなかった、やらなかった。その背景には、反対する意見もあったからだと思うのですが、どうやってそこは対応したんでしょうか？

ここが、高市戦略のポイントなんです。定数削減、年収の壁ともに自民党内の慎重論が根強いのが実情です。高市首相はまず定数削減については、自民党内の慎重論に配慮し「先送り」を決めました。その一方、同じく慎重論も根強かった「年収の壁」については「首相判断」という形で、国民民主の協力を得る戦略をとりました。自民党内の慎重論をうまく「なだめ」ながら、結果、高市政権は補正予算の成立、来年度本予算案への賛成、政権の安定を手にしました。

実は、維新は連立は組みましたが、約束した定数削減は先送りとなり「一番、維新が損をしている」という声もでています。

──巧みにも見える戦略ですが、次の戦略、そしてリスクはどこにありますか？

（3）首相の次の戦略 リスクは？

リスクもはらんでいます。それは各所に溜まる「不満」です。

まず、維新の幹部は定数削減の先送りに「筋が悪い」と怒っています。こちらは協力を約束したのに、高市首相に「はしごを外された」という意見もあるわけです。

また、自民党内も不満がたまっています。あるベテラン議員は「高市さんは独裁政権みたいになっている」、別のベテラン議員は「支持率が高いうちはいいが、このやり方は長続きしない」と話しています。

政権の安定は手にした一方で不満も溜まっていて、今後の政権運営の「リスク」として来年以降も残ることになります。