「フィギュアスケート・全日本選手権」（１９日、国立代々木競技場）

２６年ミラノ・コルティナ五輪の最終選考会が開幕し、女子ショートプログラム（ＳＰ）が行われ、前日に今季限りでの現役引退を表明した２２年ＧＰファイナル優勝の三原舞依（２６）＝シスメックス＝は６２・７７点をマークした。

中野コーチに背中を押され、笑顔でリンク中央へと向かうと、ＳＰ「戦場のメリークリスマス」にのり、冒頭のダブルアクセルに成功。３回転フリップも軽やかに決めると、最後のトリプルルッツからの連続ジャンプは着氷が乱れたが、最後までしなやかに滑り切った。

演技を終えるとスタンディングオベーションが降り注ぎ、三原は柔らかな笑みを浮かべながらファンの声援に応えた。

ＳＰを終え、連続ジャンプが乱れたことに「６分間練習で上手く跳べていたので思い切りいきすぎたかな？」と悔やみつつ「単独ジャンプ扱いになるとガクッと点数が下がってしまうことも、１８年間スケートをしてきて悔しかった思いがある。ルッツを降りた時点で維持でトーループをつけることができて、褒めることはできないけど、ちょっとでも前に進めているんじゃないかな」と、うなずいた。

三原は１８日の前日練習後に「今まで１８年間スケートができていることに感謝しながら、この全日本で出し切りたい」と語った三原。今後については「全日本を終えてから考えようかな」と明かし、「大好きなスケートをちょっとでも長く。競技から離れてしまうとしても、ちょっとでも長く氷の上にいたい。ショーに呼んで頂いたら出たいですし、振り付けも。大好きなスケートに恩返ししたい」と語っていた。

反響については「友達とか世界中のスケーター、応援してくださる皆様からメッセージをもらって幸せ者だなと。幸せなことを頭いっぱいに考えながら過ごす日々が多くて、スケートに出会うことができて、素晴らしい皆様に会うことができて、幸せ者だなとずっと思っている」を語った。

◆三原舞依（みはら・まい）１９９９年８月２２日、神戸市出身。８歳でスケートを始めた。難病の若年性特発性関節炎を乗り越え、１６年に全日本選手権で３位。１７年世界選手権は５位。１９〜２０年シーズンは体調不良で休養した。２２年１月の四大陸選手権で５年ぶり２度目の優勝。同年に初制覇を含むＧＰシリーズ２連勝。２４年全日本選手権は棄権した。趣味は音楽鑑賞とけん玉、ダイヤモンドアート。１５７センチ。