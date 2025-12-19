ミズノゴルフ ブランドアンバサダーミーティングが19日、兵庫県のよみうりCCで行われた。今季米下部ツアーの年間ポイントランク15位に入り、来季の米ツアー昇格を決めた平田憲聖（25＝ELECOM）が取材に応じ、「勝ちたい。長くツアーに居続けることが大事だと思うので、そこを最低限の目標として戦いたい」と意気込んだ。

食事面や移動面に苦労した今季を「過酷だったけど、良いも悪いもたくさん経験できた。自分にとって凄く良い1年だった。自分の目標もクリアしてステップアップできたので、そこは良かった」と振り返った。

初戦は来年1月15日に開幕するソニー・オープン（ハワイ州ホノルル）になる予定。日本での短いオフは「美味しいご飯をいっぱい食べる、それだけです」と笑う。「もうパスタとかはほとんど食べてない。向こう行ったら食べたくなるから。和食ばっかり食べてます」と英気を養っている。

この日一緒にイベントに参加した杉浦悠太（24＝フリー）は来季下部ツアーに挑戦する。アドバイスしたいことを問われると、「僕は日本食が食べたくなるし、物価が高いので。自分でご飯を持っていって、お米炊いたりしていました。調味料とか簡単なインスタントとかが大事になると思う」と経験を語った。