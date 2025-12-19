タレント・やす子が１８日深夜放送のテレビ朝日系「見取り図じゃん」に出演。自身のキャラクターならではの悩みを明かした。

この日、番組では「大きい声では言えなけど、小さい声でなら言える女子会」と題し、出演者たちが日ごろ思っていることを語り合った。

やす子は「いい人すぎて疲れてる？って言われすぎて、それに疲れてる」と悩みを打ち明けると、「うるせえなあって思ってます」と心の内を暴露。「『やす子はいい人すぎて日常生活困ってないか？』とか、そういうのばっかりのアンケート書いて。最近は全部コピペして貼り付けてますけど」と、周囲からの目に悩まされていることを語った。

続けて「正直、自分はいい人間じゃないし、芸能人で本当に根っから良い人っていないと思ってて。人前に出て、テレビに映って華やかな場所でキラキラしたいって思ってる人って、ちょっとどこかぶっとんでると思うので」と赤裸々に話すと、「今見てる人もこれが本当のやす子かどうかわかりませんからね」と視聴者に語りかけた。

また、お笑いコンビ「見取り図」のリリーが「確かにいい人って思われて、特に芸人なんて得ねえよな」と話すと、「そうなんですよ。ドッキリ仕掛けられているのに炎上したりとか、ちょっと言い返しただけで炎上するとか」とささいなことで炎上してしまう“キャラ損”な出来事を吐露。「写真とか全部断っちゃダメかなとか思います。一切断ったことないです。『欲しい』って言われたから迷彩服あげたことあります。そこにいた人のお会計全部おごったこととか」と驚きの経験を語り、リリーは「やす子が悪い！」とやす子の断れない性格につっこんでいた。