◇フィギュアスケート全日本選手権 兼ミラノ・コルティナ五輪最終選考会 第１日（１９日東京代々木第一体育館）

男子ショートプログラム（ＳＰ）が行われ、昨季世界ジュニア王者の中田璃士（りお、ＴＯＫＩＯインカラミ）は８９・９１点で３位発進をきった。ジュニアながら強豪のシニア勢に肉薄した。「朝の練習が良くなかったので、一番緊張したＳＰだった。一つ一つに集中してやったので、ジャンプをまとめて出遅れなかった」とうなずいた。

冒頭の４回転―３回転の連続トウループを鮮やかに着氷。勢いに乗ると、続く４回転サルコーも成功させた。トリプルアクセル（３回転半ジャンプ）は着氷がやや乱れるも、こらえてガッツポーズ。大きなミスなく終え、キスアンドクライではソフトバンク・山川穂高内野手のタオルを笑顔で掲げた。

年に一度、シニアと激突する舞台。前夜は緊張から思うように眠れなかったという。２時間おきに起きてしまった。２度、今大会のフリーの夢を見た。「１１１点とか出して、めっちゃ焦った。また寝たら１８０点くらい出して、起きたら夢で…」と睡眠不足でこの日を迎えた。

来年２月のミラノ・コルティナ五輪は年齢制限のため出場できず。シニア勢は３枠の代表権を争うハイレベルな戦いを繰り広げているが、中田も負けてはいない。「負けないように、自分もオリンピック選考がかかってると思って、明日のフリーに挑みたい」と意気込む。昨年大会は２位。雪辱に燃える１７歳が逆転Ｖを目指す。