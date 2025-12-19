¹â¹»Ìîµå¡¡¥»¥ó¥Ð¥Ä½Ð¾ì¥¨¥Ê¥¸¥Ã¥¯¤Î´ÆÆÄ¤Ë£±Ç¯¤Î¶à¿µ½èÊ¬¡¡²Æì¾°³Ø¤È¤Î²Æ·è¾¡¸å¤ËÉÔÅ¬ÀÚÈ¯¸À¡¡ÉÔÅ¬ÀÚ»ØÆ³¡¢°Ò³Å¹Ô°Ù¡¢Êó¹ðµÁÌ³°ãÈ¿¤â½Å¤Ê¤ë
¡¡ÆüËÜ³ØÀ¸Ìîµå¶¨²ñ¤Ï£±£¹Æü¡¢¿³ºº¼¼²ñµÄ¤ò³«¤¡¢¹â¹»£±£µ·ï¤Î½èÊ¬ÆâÍÆ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£º£½Õ¤Î¥»¥ó¥Ð¥Ä¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¥¨¥Ê¥¸¥Ã¥¯¤Î´ÆÆÄ¤¬¡ÖÉÔÅ¬ÀÚÈ¯¸À¡¢ÉÔÅ¬ÀÚ»ØÆ³¡¢°Ò³Å¹Ô°Ù¡ÊÉôÆâ¡Ë¡¢Êó¹ðµÁÌ³°ãÈ¿¡×¤Ç£±£±·î£±£³Æü¤«¤é£±Ç¯¤Î¶à¿µ½èÊ¬¤¬²¼¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¨¥Ê¥¸¥Ã¥¯¤Ïº£Ç¯¤Î¥»¥ó¥Ð¥Ä¤ÇÁÏÉô£³Ç¯ÌÜ¤Ç½é½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¡¢£±²óÀï¤Ç»ê³Ø´Û¤òÁê¼ê¤ËµÇ°¤¹¤Ù¤½é¾¡Íø¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£²Æ¤Ï²ÆìÂç²ñ·è¾¡¤Ç¹Ã»Ò±à¤òÀ©¤·¤¿²Æì¾°³Ø¤ËÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î»î¹ç¸å¤ËÁê¼ê¥Á¡¼¥à¤Î¹»²ÎÀÆ¾§»þ¤Ë¥Ù¥ó¥ÁÁ°¤ËÊÂ¤ÖºÝ¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤¬µã¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Áª¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö»à¤Í¡¢µã¤¯¤Ê¡×¤ÈÂçÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¤³¤È¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë£¸·î¤Ë¤ÏÉô°÷¤ËÌó£±£³¡¦£¶¥¥íÎ¥¤ì¤¿µå¾ì¤«¤é³Ø¹»¤Þ¤ÇÊâ¤¤¤Æµ¢¤ë¤è¤¦¤Ë»Ø¼¨¡£Â¾¤Î»ØÆ³¼Ô¤¬½ë¤µ¤Ê¤É¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ´í¸±¤À¤ÈÈ½ÃÇ¤·¥Þ¥¤¥¯¥í¥Ð¥¹¤Ë¾è¤»¤¿¤¬¡¢´ÆÆÄ¤Ï¼«²ÈÍÑ¼Ö¤ÇºÆ¤ÓÅö³ºÃÏÅÀ¤Þ¤ÇÏ¢¤ìÌá¤·¡¢Êâ¤¤¤Æµ¢¤ë¤è¤¦¤Ë»Ø¼¨¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿ÃÏÌÌ¤ËÍî¤Á¤Æ¤¤¤ë¥Ü¡¼¥ë¤ò½¸¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¤«¤´¤ËÅê¤²Æþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£´ÆÆÄ¤¬Åê¤²Æþ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤·¤«¤ê¡¢Ìó£²¥á¡¼¥È¥ë¤Îµ÷Î¥¤«¤é¤½¤ÎÉô°÷¤Ë¤á¤¬¤±£³µå¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¡¢Éô°÷¤Î¹ø¤ËÅö¤¿¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿»ö°Æ¤âÊó¹ð¤µ¤ì¤¿¡£ÀâÌÀ¤Ç¤Ï£±£°·î£±£´Æü¡¢´ÆÆÄÉÔ¾Í»ö¤Ë´Ø¤¹¤ëÆ¿Ì¾Ê¸½ñ¤¬Åö³º¹»¤ËÆÏ¤¡¢Ê¹¤¼è¤ê¤ò¼Â»Ü¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Åö³º»ØÆ³¼Ô¤Ï¸½ºß¡¢³èÆ°¤ò¼«½Í¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿º£Ç¯¤Î¥»¥ó¥Ð¥Ä¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿Åì³¤Âç»¥ËÚ¤Ï¡¢Éô°÷¤ÎµÊ±ì¤È°û¼ò¤Î¤¿¤á£±£°·î£²£²Æü¤«¤é£±¥«·î¤ÎÂÐ³°»î¹ç¶Ø»ß½èÊ¬¤¬²¼¤Ã¤¿¡£