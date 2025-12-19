µÆÃÏ°¡Èþ¡¢¥Õ¥§¥¹³«ºÅ¤Ç¥Þ¥Þ³¦·¨¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¤Ö¤ê¡Ö¼¡¤®¤Î¥¿¥¥Þ¥¡×¤Ë¡Ö¤ä¤á¤Æ¡¢±ê¾å¤¹¤ë¡×
¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎµÆÃÏ°¡Èþ¡Ê35¡Ë¤¬¡¢18ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¡ÖÝ¯°æ¡¦ÍµÈ¡¡THEÌë²ñ¡×¡Ê¸á¸å9»þ50Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥Þ¥Þ¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤Î¥«¥ê¥¹¥ÞÅªÂ¸ºß¤Î°ìÌÌ¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£
2»ù¤Î»Ò°é¤ÆÃæ¤ÎµÆÃÏ¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡Ö¥Þ¥Þ¥ê¥¢¥ë¥Õ¥§¥¹¡×¤¬11·î¤ËÅìµþ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤¬VTR¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£
µÆÃÏ¤ÏÊì¿Æ¤ÎÎ©¾ì¤Ç¡Ö»ä¤¬¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¦Êª¤ò1ÅÙ¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¡£Æþ¾ìÌµÎÁ¤Ç¡¢Íè¾ì¼Ô¤Ë¤Ï²½¾ÑÉÊ¤ä¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤Ê¤É³Æ´ë¶È¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤ò¤ª¤ß¤ä¤²¤È¤·¤ÆÌµÎÁ¤ÇÇÛ¤Ã¤¿¡£Æþ¾ì¤ÎºÝ¡¢µÆÃÏ¤¬Æþ¤ê¸ý¤ÇÍè¾ì¼Ô¤ò½Ð·Þ¤¨¤¿¡£¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤ÏEXIT¤Î¤ê¤ó¤¿¤í¡¼¡£¡Ê39¡Ë¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÌø¸¶²ÄÆà»Ò¡Ê39¡Ë¤Ê¤É»Ò°é¤ÆÃç´Ö¤¬½Ð±é¡£¤¯¤ï¤Ð¤¿¤ê¤¨¡Ê49¡Ë¤Î»Ò°é¤Æ¤Î¤ªÇº¤ßÁêÃÌ¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¡¢2Æü´Ö¤Ç6000¿Í°Ê¾å¤¬Íè¾ì¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
VTR¸å¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¡¢µÆÃÏ¤Î¤³¤È¤ò¡Ö¥Ð¥é¥É¥ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡×¤È¤¤¤¦Ìø¸¶¤¬¡Ö°¡Èþ¤Á¤ã¤ó¤¬¡¢ºÇ¶á¥Þ¥Þ¤«¤¤¤ï¤¤¤Ç¥«¥ê¥¹¥Þ¤Ê¤Î¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¡Ø¼¡¤®¤Î¥¿¥¥Þ¥¡Ù¤Ã¤Æ¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¡×¤È¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬½÷À¤Ë¿Íµ¤¤Î¥â¥Ç¥ëÂìÂôâÃµ¬»Ò¡Ê47¡Ë¤òµó¤²¤Æ¥¤¥¸¤Ã¤¿¡£
¤¹¤ë¤ÈµÆÃÏ¤Ï¡Ö»ä¤Ï²¿¤â¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡£»ä¤¬±ê¾å¤¹¤ë¤«¤é¤ä¤á¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£