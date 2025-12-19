¡ÚÊ¿ÄÍ¶¥ÎØ¡¦£Ë£Å£É£Ò£É£Î¥°¥é¥ó¥×¥ê£²£°£²£µ¡Û¶áµ¦£´¿Í¤ÏÊÂ¤Ó¤òÌÀ¸À¤»¤º¡¡ÏÆËÜÍºÂÀ¡ÖËÍ¤Î¾õÂÖ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡Ä¡×
¡¡£±£²·î£³£°Æü¤ËÊ¿ÄÍ¶¥ÎØ¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö£Ë£Å£É£Ò£É£Î¥°¥é¥ó¥×¥ê£²£°£²£µ¡×¤Î¶¦Æ±²ñ¸«¤ÈÁ°Ìëº×¤¬£±£¹Æü¡¢ÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ÃíÌÜ¤ÎÊÂ¤Ó¤Ï¶áµ¦£´¿Í¤¬Â·¤Ã¤ÆÊÝÎ±¡£½é½Ð¾ì¤Î°¤ÉôÂó¿¿¤âÌÀ¸À¤òÈò¤±¤¿¡£
¡¡·è¤Þ¤Ã¤¿ÊÂ¤Ó¤Ï¿¿¿ù¾¢¡½µÈÅÄÂóÌð¤Î´ØÅìÏ¢·¸¤È·´»Ê¹ÀÊ¿¡¢²Å±ÊÂÙÅÍ¤¬¼«ÎÏ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¤Î¤ß¡£¶áµ¦¤ÏÏÆËÜÍºÂÀ¡¢¸ÅÀÍ¥ºî¡¢»ûºê¹ÀÊ¿¡¢Æî½¤Æó¤Î£´¿Í¤¬Â·¤Ã¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤òÊÝÎ±¤·¡¢°¤ÉôÂó¿¿¤â¡Ö¹Í¤¨¤ÆÁ°¸¡Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡²¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÏÏÆËÜ¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤À¡££±£°·î𥶡¿Î¿Æ²¦Ç×¤Çº¸Éª´ØÀáÃ¦±±¹üÀÞ¤ÎÂç¥±¥¬¤òÉé¤¤¡¢£±£±·î¶¥ÎØº×¤ò·ç¾ì¡££²¤«·î¤Ö¤ê¤Î¼ÂÀï¤¬°ìÈ¯¾¡Éé¤ÎÂçÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¡£»Ë¾å½é¤Î£¶¤Ä¤Î£Çµ¡¢£Ç£Ð´°Á´À©ÇÆ¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¥¹¥é¥à¤òÃ£À®¤·¤¿ÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤ÎºÇ¸å¤Ë¡¢Âç¤¤Ê»îÎý¤¬Ë¬¤ì¤¿¡£
¡¡²ñ¸«¤ÇÏÆËÜ¤Ï¡ÖËÍ¤Î¾õÂÖ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤À¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡×¤ÈÀÅ¤«¤ËÏÃ¤·¤¿¡£¥Ò¥¸¤Ï¼ê½Ñ¤·£²½µ´Ö¤Û¤ÉÆ°¤«¤»¤Ê¤¤¾õÂÖ¤¬Â³¤¡Ö¶¥ÎØº×¤Î»þ´ü¤¢¤¿¤ê¤«¤é¡×Îý½¬¤òºÆ³«¡£¶áµ¦¹ç½É¤Ë¤â»²²Ã¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤À£Ç£Ï¥µ¥¤¥ó¤ò½Ð¤¹¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¡Ö£Ç£ÐÁ°Æü¤Þ¤Ç¤Ë¤ÏÅú¤¨¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿ÄÌ¤ê¡¢·ëÏÀ¤Ï½Ð¾ì£¹Áª¼ê¤¬Ê¿ÄÍÆþ¤ê¤¹¤ë£²£¸Æü°Ê¹ß¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¶ÛÄ¥´¶Éº¤¦²ñ¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò°ìµ¤¤ËÏÂ¤Þ¤»¤¿¤Î¤¬¸ÅÀ¤À¡£¡Ö¶¥ÎØº×¤Î¸å¤Ï·×²èÅª¤ËÂÎÄ´¤òÊø¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤Ï·×²èÅª¤ËÎý½¬¡×¤È¡¢¤³¤³£±¤«·î¤ò¥¦¥£¥Ã¥È¤ËÉÙ¤ó¤À¸À¤¤²ó¤·¤ÇÊó¹ð¡£ÊÂ¤Ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Ö·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¸å¡ÖÆî¤µ¤ó¤¬ÀèÆ¬¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¸À¤¦¤Î¤òÉ¬»à¤Ç»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢²ñ¾ì¤ÎÇú¾Ð¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡¶¥ÎØº×Í¥¾¡¤Ç¼þ°Ï¤ò¶Ã¤«¤»¤¿°¤Éô¤â¥³¥á¥ó¥È¤òÂù¤·¤¿¡£¡Ö¼å¤¤¤Ê¤ê¤Ë¼«ºß¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¤¢¤ë¤·¡¢¶¥ÎØº×¤Ç¡ÊµÈÅÄ¡ËÂóÌð¤ËÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¡£¤â¤¦¾¯¤·¹Í¤¨¤ÆÁ°¸¡Æü¤Ë¡Ê·ëÏÀ¤ò¡Ë½Ð¤»¤ì¤Ð¡×¤È¡¢¼«Ê¬¤Ç¤ä¤ë¤«°ÌÃÖ¤ò·è¤á¤ë¤«¤ÎÆóÂò¤ÇÍÉ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¼ÖÈÖ¤ÏÍ½ÁÛÄÌ¤ê¡©¡¡¤Î£¶ÈÖ¼Ö¡£¡Ö°µÅÝÅª¤Ê£¶ÈÖ¼Ö¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¦¤ì¤·¤¤¤°¤é¤¤¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡´ØÅì¤Ï¤¹¤Ã¤«¤ê¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¿¿¿ù¡½µÈÅÄ¤ÎÉÛ¿Ø¤ÇÎ×¤à¡£¿¿¿ù¤Ï¡Ö£±Ç¯¤òÄÌ¤·¤ÆÇ¼ÆÀ¤Î¥ì¡¼¥¹¤¬¤Ç¤¤Ê¤Ã¤¿¡£ºÇ¸å¤ò³Í¤Ã¤ÆÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¡¢£´Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÂçÉñÂæÊÖ¤êºé¤¤È¤Ê¤ëµÈÅÄ¤Ï¡Ö¿¿¿ù¤È¤³¤ÎÉñÂæ¤ÇÁö¤ì¤ë¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£Ä¹¤é¤¯´ØÅì¤ò¤±¤ó°ú¤·¤¿Ê¿¸¶¹¯Â¿»á¤¬£µ·î¤Ë°úÂà¡£¸å¤òÂ÷¤µ¤ì¤¿¿·¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥³¥ó¥Ó¤¬¡¢¥ï¥ó¥Ä¡¼¤ò·è¤á¤¿Ì¾¸Å²°¥À¡¼¥Ó¡¼¤ÎºÆ¸½¤òÌÜÏÀ¤à¡£
¡¡ÃÏ¸µ³«ºÅ¤ËÇ³¤¨¤ë·´»Ê¤Ï£¶²óÌÜ¤ÎÄ©Àï¤ÇÈá´ê¤ÎÄºÅÀ¤òÁÀ¤¦¡££²£°£²£µÇ¯¤ò¡Ö£Çµ¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤º¡¢²ù¤·¤¯¤Õ¤¬¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÁí³ç¤·¤Ä¤Ä¡Ö¤½¤ì¤Ç¤â£Ç£Ð¤òÁö¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤â¤é¤¨¤¿¡£´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤ÆÁö¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡°¤Éô¤â´Þ¤á½é½Ð¾ì¤Ï£´¿Í¡£»ûºê¤Ï¡Ö¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤ò¾¡¤Ã¤¿²¸ÊÖ¤·¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ÊÁö¤ê¤ò¡×¡£Æî¤Ï¡Ö£±Ç¯¤òÄÌ¤·¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤¿¡×¤È¡¢¤È¤â¤Ë¶áµ¦¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤Ë´¶¼Õ¡£²Å±Ê¤Ï¡Ö¤É¤ó¤Ê·Á¤Ç¤â¼«Ê¬¤Ç¤ä¤Ã¤ÆÎÏ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ë¡×¤È¡¢¶å½£¤Ë£¶Ç¯¤Ö¤ê¤Î£Çµ¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿𥶡¿Î¿Æ²¦Ç×¤Î·è¾¡Æ±ÍÍ¤ËÃ±µ³¤Ç¤Î°ì·â¤ËÅÒ¤±¤ë¡£