¡¡¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¾®äØÀéË¤¬£±£¹Æü¡¢´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¡Ö½Ü´¶£Ì£É£Ö£Å¡¡¤È¤ì¤¿¤Æ¤Ã¡ª¡×¤Ë½Ð±é¡£¤¤¤ï¤æ¤ëàÇ¯¼ý¤ÎÊÉá¤ò¤á¤°¤ê¼«Ì±ÅÞ¤È¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤¬½êÆÀÀÇ¤Î²ÝÀÇºÇÄã¸Â¤ò£±£·£¸Ëü±ß¤Þ¤Ç°ú¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¹â»Ô¼óÁê¤È¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¤Ï£±£¸Æü¡¢¹ñ²ñÆâ¤Ç³«¤¤¤¿ÅÞ¼ó²ñÃÌ¤Ç¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëàÇ¯¼ý¤ÎÊÉá¤ò£±£·£¸Ëü±ß¤Þ¤Ç°ú¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¡£¹â»Ô¼óÁê¤Ï¡Ö¶¯¤¤·ÐºÑ¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤«¤é¡¢½êÆÀ¤òÁý¤ä¤·¤Æ¾ÃÈñ¥Þ¥¤¥ó¥É¤ò²þÁ±¤·¤Æ»ö¶È¼ý±×¤¬¾å¤¬¤ë¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¹¥½Û´Ä¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤áºÇ½ªÅª¤ÊÈ½ÃÇ¤ò²¼¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¾®é®¤Ï¡Ö£±£·£¸Ëü¤Ë¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Î¤«°¤¤¤Î¤«¡¢Æñ¤·¤¤·×»»¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤ÇÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¡¢¡Ö¤¸¤ã¤¢¤Ê¤ó¤ÇÁ°¤Ç¤¤Ø¤ó¤«¤Ã¤Æ¤ó¡©¤È¤«¡£¤À¤¤¤ÖÁ°¤Ë¤³¤ÎÏÃ¤Ç¤¤Æ¡Ø¤¨¤¨¤Ê¡¢¤Û¤Ê¤ä¤í¤«¡Ù¤Ã¤Æ¤¹¤°¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤é¤¨¤¨¤À¤±¤ÎÏÃ¤ä¤Î¤Ë¡¢¤º¡¼¤Ã¤È¡Ø¤ä¤ì¤Ø¤ó¡Ù¡Ø¤ä¤ì¤Ø¤ó¡Ù¸À¤¦¤Æ¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¿Í¿ô¤¬¾¯¤Ê¤Ê¤Ã¤¿¤é¡Ø¤ä¤í¤«¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤Î¤Ã¤Æ¡Ê¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¡©¡Ë¡×¤È¼ó¤ò¤Ò¤Í¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¹ñÌ±Ì±¼ç¤ÎÍ×µá¤òà´Ý¤Î¤ßá¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼«Ì±ÅÞÁ´ÂÎ¤Ç¸«¤¿¤È¤¤Ë¡Ø¹ñÌ±¤Î¤¿¤á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤ª¤¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ø¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¤Á¤ã¤¦¤ä¤ó¡£¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Ëµ¤»È¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ä¤ó¡Ù¤È¡£¤³¤ì¤Ã¤Æ²¶¤é¤Î¤³¤È²¿¤â¹Í¤¨¤Ø¤ó¤È¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¤³¤È¹Í¤¨¤Æ¡¢¿Í¿ô¾¯¤Ê¤¤¤«¤é¹ñÌ±Ì±¼ç¤Ëµ¤¤ò¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¡Ø¤¸¤ã¤¢£±£·£¸Ëü¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¤â¤È¤â¤È¸þ¤¤¤Æ¤ëÊý¸þ¤Á¤ã¤¦¤ä¤ó¡×¤È¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¥Û¥ó¥Þ¤Ë¡Ø¹ñÌ±¤Î½êÆÀ¤¬¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ó¤Ê¤é¡¢ÏÃ¤¬½Ð¤¿¤È¤¤Ë¡Ø¤Û¤Ê¡¢¤ä¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡Ù¡Ø»Ô°æ¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë¤ä¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Æ¤ó¤ä¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ø¤ª¤ª¡ª¡Ù¤Ã¤Æ»×¤¦¤±¤É¡Ä¡×¤È»ÄÇ°¤¬¤Ã¤¿¡£