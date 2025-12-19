「奥入瀬渓流ホテル by 星野リゾート」から車で5分ほどの場所にある「八重九重の湯」。雪化粧をまとった木々に囲まれた、秘境感あふれる温泉です。湯船の目の前で高さ約7mの滝が岩肌を滑り落ち、響きわたる水音が周囲の静けさを一層引き立てます。

白い湯の花が広がるお湯に身を沈めれば、静寂のなかに風の音や野鳥のさえずりだけが響き渡ります。湯船に身を委ねて幻想的な景色を眺めていたら、時間を忘れてしまいそう！

なんと、そんな絶景露天風呂を貸切で利用できちゃうんです！ 1組2名〜最大4名までOKなので、お友達と一緒に美しい雪景色を楽しめます。



「冬の絶景雪見露天」は毎年開催される人気アクティビティですが、今年は雪化粧した木々や滝の絶景をさらに堪能できるライトアップが初登場！

夕方から夜にかけて、時間の経過とともに変わる幻想的で美しい雪景色に癒やされながら湯浴みが楽しめます。昼間は見ることができない雪の絶景に、思わずうっとり。



湯浴み後に雪景色を楽しめる特等席も

さらに、温泉で心身ともに癒やされたあとも雪景色を満喫できる、湯上がり用の特等席があるんです！

一面に広がる銀世界はまるで絵画のよう。しんしんと降り積もる雪が周囲を優しく包み込み、日常の喧騒を忘れさせてくれますよ。

湯冷めを防ぐコートと、ホテルオリジナルのアップルジンジャーティーも用意されていて、体の芯から温まることができます。

氷瀑の湯

このほか、奥入瀬渓流ホテル館内にある「渓流露天風呂」では、冬の奥入瀬渓流の氷瀑が再現された「氷瀑の湯」を3月27日（金）まで楽しめます。趣の異なる冬の露天風呂でリラックスしてくださいね。

■奥入瀬渓流ホテル by 星野リゾート「冬の絶景雪見露天」

期間：2026年1月1日（木）〜2月28日（土）の火・水曜

住所：青森県十和田市大字奥瀬字栃久保231

TEL：050-3134-8094（星野リゾート予約センター）

時間：16時30分〜18時30分

料金：2名1組 1万6500円、3人目以降は1名追加ごとに1500円

（送迎、「八重九重の湯」貸切、防寒コート、ドリンクを含む）

宿泊は別途、1泊2食付き2万5100円〜※2名1室利用時1名あたり、サービス料込

アクセス：JR八戸駅から車で約1時間30分（無料送迎バスあり・要予約）

対象：宿泊者限定

予約：宿泊日の5日前までに公式サイトから要予約

定員：1日1組（2〜4名）

