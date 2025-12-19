ヤンキー恋リア「ラヴ上等」つーちゃん（塚原舜哉）、ヤンボー（西澤偉）退学の裏側明かす「偉いスタッフの人を呼んだ」
【モデルプレス＝2025/12/19】Netflixにて配信中の恋愛リアリティシリーズ「ラヴ上等」の『ラヴ上等 〜男子会〜』が17日、Netflix Japan公式YouTubeチャンネルにてライブ配信された。“ヤンボー”こと西澤偉の退学の裏側について明かす一幕があった。
【写真】ヤンキー恋リア男子会でぶっちゃけまくり
配信では、お笑いタレントの永野が、西澤が退学したことについて「あの時ってどんな気持ちなんですか？」と触れると“つーちゃん”こと塚原舜哉は「もちろん悲しいから始まったけど、退学するのはちげぇだろって偉いスタッフの人を呼んだ」と裏側を明かした。また他のメンバーも「抗議した」と話し、塚原は「悲しんでいてもしょうがないから盛り上げるしかないよね」と西澤の分まで番組を盛り上げることにしたという。
西澤と同い年だった塚原は「サンマル（30歳）同士だったのに、2台いたのに1台しかいなくなった」とコメント。また、“ミルク”こと佐藤匠海はもともと西澤を知っていたため、退学を知った当初は「すげぇ悲しかった」と話したが、同作のEp1を視聴していた際に「『ミルクくんは舎弟』って言われて、今考えたら帰って良かった。あんなこと言われてると思わなかった」とぶっちゃけ、周囲は笑いに包まれていた。
「ラヴ上等」はNetflixが贈る、日本初・ヤンキーの男女たちが血の気たっぷりに繰り広げる純愛リアリティショー。山奥にある学校「羅武上等学園」で、元暴走族総長、元ヤクザ、少年院出身など、社会の“はみ出しもの”として生きてきたヤンキー男女11人が14日間の共同生活を送り、喧嘩に恋に本気（ガチ）でぶつかり合う。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】ヤンキー恋リア男子会でぶっちゃけまくり
◆つーちゃん「偉いスタッフの人を呼んだ」ヤンボー退学の裏側告白
配信では、お笑いタレントの永野が、西澤が退学したことについて「あの時ってどんな気持ちなんですか？」と触れると“つーちゃん”こと塚原舜哉は「もちろん悲しいから始まったけど、退学するのはちげぇだろって偉いスタッフの人を呼んだ」と裏側を明かした。また他のメンバーも「抗議した」と話し、塚原は「悲しんでいてもしょうがないから盛り上げるしかないよね」と西澤の分まで番組を盛り上げることにしたという。
◆つーちゃん、ヤンボー退学し「2台いたのに1台しかいなくなった」
西澤と同い年だった塚原は「サンマル（30歳）同士だったのに、2台いたのに1台しかいなくなった」とコメント。また、“ミルク”こと佐藤匠海はもともと西澤を知っていたため、退学を知った当初は「すげぇ悲しかった」と話したが、同作のEp1を視聴していた際に「『ミルクくんは舎弟』って言われて、今考えたら帰って良かった。あんなこと言われてると思わなかった」とぶっちゃけ、周囲は笑いに包まれていた。
◆Netflixヤンキー恋リア「ラヴ上等」
「ラヴ上等」はNetflixが贈る、日本初・ヤンキーの男女たちが血の気たっぷりに繰り広げる純愛リアリティショー。山奥にある学校「羅武上等学園」で、元暴走族総長、元ヤクザ、少年院出身など、社会の“はみ出しもの”として生きてきたヤンキー男女11人が14日間の共同生活を送り、喧嘩に恋に本気（ガチ）でぶつかり合う。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】