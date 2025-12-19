白間美瑠“特殊な好み”明かす「毛が好き」「臭いほど男らしさ感じる」「ワキガ好き」
元NMB48でタレントの白間美瑠（28歳）が、12月18日に放送されたトーク番組「私が愛した地獄」（テレビ朝日系）に出演。「毛が好き」「臭ければ臭いほど男らしさを感じる」「ワキガとか好き」と特殊な好みを明かした。
番組は今回、ラブホテルで本音を語り合う企画「本音はベッドの上で」女子会編を放送。お笑いトリオ・3時のヒロインのゆめっち、元NMB48でタレントの白間美瑠、グラビアアイドル・風吹ケイの3人が参加し、女子だけの赤裸々トークを展開した。
理想の男性のタイプを語る場面では、「ムキムキで、背中が大きくて、毛が好き」と明かした白間に、ゆめっちが「一緒！」と大共感。「ヒゲも好きやし、腕毛好き、どこの毛も好き」としたものの、「でも…下は嫌や」とまで語った白間に、風吹が「大矛盾やん」「人間的に守らなあかんとこやから生えてる」とツッコミを入れた。
そこでゆめっちが「男らしいけど体臭もキツい人は？」と質問すると、白間は「臭いのも好き」「臭ければ臭いほど男らしさを感じる」と明かし、ゆめっちは「分かるー！」とまたも共感。さらに「ワキガとか好き」と特殊な好みまで暴露した白間に、スタジオでは「第2のゆめっちだ」と驚きの声が上がった。
