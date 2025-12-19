ゆめっち、6年ぶりにできたイケメン元カレとの“恋愛失敗談”語る
お笑いトリオ・3時のヒロインのゆめっち（31歳）が、12月18日に放送されたトーク番組「私が愛した地獄」（テレビ朝日系）に出演。元カレとの“恋愛失敗談”を語った。
番組は今回、ラブホテルで本音を語り合う企画「本音はベッドの上で」女子会編を放送。3時のヒロインのゆめっち、元NMB48でタレントの白間美瑠、グラビアアイドル・風吹ケイの3人が参加し、女子だけの赤裸々トークを展開した。
「付き合う前に男女の関係になるか、付き合ってからそういう関係になるか」という議論で、ゆめっちは「今までの多さで言うと、させていただいてからお付き合いなのかな」と振り返りながら、「1個前の元カレがいたんですよ、去年」「6年ぶりにできた彼で、めっちゃイケメンなんですよ。普通の一般的なイケメンって感じ」と打ち明ける。
しかし、好みのタイプではなかったと言い、「“ゴリゴリの男”みたいな方がいいから、付き合う前にしてなかったらから、いざそういうことが…はじめましてってなった時に『全然違うかも…』ってなった」と告白した。
番組は今回、ラブホテルで本音を語り合う企画「本音はベッドの上で」女子会編を放送。3時のヒロインのゆめっち、元NMB48でタレントの白間美瑠、グラビアアイドル・風吹ケイの3人が参加し、女子だけの赤裸々トークを展開した。
しかし、好みのタイプではなかったと言い、「“ゴリゴリの男”みたいな方がいいから、付き合う前にしてなかったらから、いざそういうことが…はじめましてってなった時に『全然違うかも…』ってなった」と告白した。