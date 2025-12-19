メ～テレ（名古屋テレビ）

インフルエンザが猛威を振るっています。家電量販店では、加湿器の売れ行きが伸びています。

例年12月上旬からピークを迎えるインフルエンザの流行。

しかし今シーズンは、全国的に早い時期から感染拡大が続いています。

東海3県でも10月ごろから患者数が増加。11月中旬に患者数がピークとなって以降、高い水準です。

12月8日から14日の週でも、3県ともに警報レベルを超える患者数が報告されています。

厚労省や自治体などは、インフルエンザに感染しないよう「正しい手洗い」や「マスクの着用」、そして「室内のこまめな換気」のほか、適切な湿度を保つことを呼びかけています。

家電量販店に多様な加湿器

インフルエンザの流行で需要が高まるのが加湿器。

家電量販店のエディオンでは、すでに11月から需要が伸びており、この動きは去年より早いと言います。

おしゃれなデザインから高性能なものまで、種類も豊富な「加湿器」。お客さんたちはどんな点を重視しているのでしょうか？

「人気商品ですともう欠品の状態。“菌”とか“乾燥”にすごく問題意識をもっている人が多いかなという印象」（エディオン名古屋本店 尾関悠也さん）

尾関さんによると、加湿器は主に「超音波式」「気化ハイブリッド式」「スチーム式」の3種類のタイプに分かれるといいます。

「お手軽な超音波式は、立ち上がりが早い。電気代があまりかからないのでお手軽に加湿できるのが特徴」（尾関さん）

超音波式は、机の上に置くような小型のタイプが値段も安く人気です。ただし、水に熱を加えないので、菌の繁殖させないように手入れをすることが大切です。

一方で、超音波式に熱を加えるハイブリッド式も登場しています。

気化ハイブリッド式は、水を含んだフィルターに風や温風をあてて加湿するタイプです。

「気化ハイブリッド式は、加湿にすごくこだわる人や、部屋全体をまんべんなく加湿したい人に選ばれている商品」（尾関さん）

水や吹出口が熱くならないので、小さな子どものいる家庭などにもおすすめです。

炊飯器などをつくる象印のスチーム式加湿器は、フィルターもなく、手入れが楽なのもポイントです。

スチーム式は電気ポットのように水を加熱して沸騰させるため、菌が繁殖しにくく衛生的だと言います。

「スチーム式は、加熱して空気を加湿にもっていくというもの。立ち上がりは遅いが、メンテナンスがすごく楽」（尾関さん）

さらに空気清浄機に加湿機能を加えた商品も注目されています。

生活スタイルにあった加湿器を選んでほしいと話します。

加湿器の効果的な使い方

加湿器は、医学的な観点でも効果はあるのでしょうか。

「柊みみはなのどクリニック」の内藤孝司理事長に聞きました。

「加湿器は医学的にもちろん意味があります。厚生労働省も50％から60％の湿度に保つことが感染症のリスクを下げるといっているので、室内をそれぐらいの湿度で保つといいと思います」（内藤理事長）

加湿器の置き方にもポイントがあります。

「部屋の中央で、地面よりちょっと高く、30cmぐらいは高くしたほうがいい。そして、人がいないときに加湿してもそれほど効果はないので、起きている時間につけるのが一番いいのでは」（内藤理事長）

部屋の中央で、床が湿らないように高い位置に設置することがポイントです。

もう一つ、加湿器の「水」の扱いにも注意が必要だといいます。

「できれば1日おきにしっかり取り替えて、単に捨ててまた注ぐという繰り返していると、雑菌が繁殖しやすくなります。レジオネラ菌を吸い込んでしまうと肺炎になるし、カビなどを吸い込んでしまうとアレルギーの発症につながったり、肺炎を起こしたりします」（内藤理事長）

しっかり掃除をしないと、インフルエンザ以外の病気にかかる可能性があるといいます。

「(加湿器は)あくまで土台ですので、常日頃、人混みを避ける、マスクを装着する、手指の消毒、手洗い・うがい。いわゆるコロナ禍で皆さんが活用された感染症対策ををしっかりすることがまず大事」（内藤理事長）