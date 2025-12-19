【7位〜12位】12月20日(土)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡
【7位】双子座
総合運：★★★☆☆
苦手だと感じていたことも、今日は思いのほか楽しめるはず。しかも「実は苦手ではないかも」と、自信も湧くでしょう。予定を決めすぎず、その場その場の気分で動いていくことが運気を生かす秘訣。人との約束も最小限にすると〇。
話しているうちに、相手の気分を明るくできる恋愛運。相手の表情を観察しながら、話題や言葉を選んでください。ただし、少しでも傷つける可能性がある冗談はNG。また出会いは、友だちと一緒に探すとあなたの魅力が引き出されます！
金運
お金を使うのを楽しむことができ、笑顔で支払いをすることで、お金との縁がさらに強くなる運気！普段は｢我慢しなきゃ…｣と思っているデザートなども、今日はOK！高級品より庶民的な雰囲気の物が金運の味方になってくれます。
ラッキーアイテム：小さめのポーチ
ラッキーカラー：ピンクゴールド
【8位】乙女座
総合運：★★☆☆☆
身体も心も緩める時間に幸運が宿る日です。安心できる場所で、のんびりとなにもしない時間を過ごしてみてください。ゴロリと横になって、そのままうたた寝をしてしまうのも〇。想像以上に心身の疲れが取れていきます。
恋愛運
特に予定を決めず、のんびりと一緒に過ごすと、心のつながりがグンと強くなる恋愛運。関係が進むかも！部屋でゆっくりとするのも〇。外に出かけるのなら、自然が豊かだったり、広い景色が見えたりする場所がオススメです。
金運
入ってくるお金が増えそうな予感！特に、副業での収入が想像以上に多くなる可能性があります。取り組んでいる副業があるのなら、今日は普段以上に力を入れてみて。また、どんな副業があるのか情報収集をするのもオススメです。
ラッキーアイテム：猫のグッズ
ラッキーカラー：オフホワイト
【9位】水瓶座
総合運：★★☆☆☆
今日のあなたにとっては、人に喜ばれることがなによりの幸せになりそう。自分のことは後回しにしてまわりの人の手伝いをすると、充実感も人との絆もグンと深まります。ただし、苦手なことは軽く引き受けないことがポイント。
恋愛運
中途半端な関係の人とは、今日はスッパリと関係を断ち切ってしまうといいでしょう。また、恋人との間では、なんとなく先延ばしになっていた話題を出してみて。関係や話を整理することで、恋愛面で本当に大切にしたいことが見えてきます。
金運
お金に関して、少し困る頼みごとをされる可能性がある日です。｢無下に断るのもよくないかな…｣と考えてズルズルと話を聞くと、大切なお金を守れなくなる場合も。同情せずに、できないものはできないと言ってOKです。
ラッキーアイテム：キーホルダー
ラッキーカラー：パープル
【10位】山羊座
総合運：★★☆☆☆
普段は気にならないことでも、今日は「そんなのおかしい！」と感じる可能性が。ただ、おいしいものでお腹が満たされれば心も安定。食事もおやつも、大好物を選ぶと〇。ちょっと贅沢をすると、運気もアップします！
恋愛運
冷静になれば魅力など感じない人に、強烈に惹かれてしまうかも。本命がいるのなら「これはすぐに消える気持ちだ」と受け止めていて。出会いを求めている場合にも、深入りしないことが大切。ただ、友だちとして仲良くなるのはOK。
金運
｢こうするといいよ｣と、お金に関してアドバイスをしてくれる人がいるかもしれません。しかし今日は、そのまま取り入れるのはNG。情報として受け止めて、自分の方法を貫くと、後から教えてもらったことも上手に生かすことができます。
ラッキーアイテム：麺類
ラッキーカラー：ライラック
【11位】牡牛座
総合運：★☆☆☆☆
ポジティブな想像もネガティブな想像も、浮かんだら一気に膨らみやすい運気です。だからこそ、嬉しいことや楽しいことを思い描くのが大切。前向きなイメージを広げていけば、それを実現するためのアイディアも思いつくでしょう。
恋愛運
恋人に自由を奪われている、心に土足で踏み込まれている…そんな気分になりそうな恋愛運。つい感情をぶつけそうになるかもしれませんが、深呼吸を。穏やかに話したほうが、自分の時間や自由をたくさん確保できます。
金運
平和な金運の1日です。コーヒーをごちそうしてもらえるなど、ちょっとしたラッキーもあるかも！ただ、誰かに貸したお金や物を｢早く返して｣と催促すると金運ダウン。｢そのうち返ってくる｣とおおらかに構えておきましょう。
ラッキーアイテム：ヘッドホン
ラッキーカラー：ワインレッド
【12位】蟹座
総合運：★☆☆☆☆
目標達成に向けて、とことん自分を追い込める日です。それをストレスではなく充実感にするためには、休憩を挟みながら物事に取り組むのがポイント。また、ひと休みするときには、自分を労う気持ちを忘れずに。
恋愛運
ほかの人は気づいていない魅力を発見できそうな日。恋の相手に対して「素敵だな」と感じたら、真っ先に本人に伝えてください。その部分に気づいてもらえたということが、相手にとっては大きな喜び。関係も進展しそうです。
金運
きちんとお金のことを計画すると、金銭面について心が落ち着いていく日です。なににどれだけのお金を使うのがバランスがいいのか、それを改めて見直してみて。ただ、厳しすぎる計画を立てないことが大きなポイントです。
ラッキーアイテム：Tシャツ
ラッキーカラー：アイボリー