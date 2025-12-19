【1位〜6位】12月20日(土)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡
【1位】蠍座
総合運：★★★★★
あなたの魅力も実力も最高に輝く日！思い切って自分を打ち出すほど、これ以上ない強い運気を生かすことができます。アピールしたいことがあれば、堂々と自信を持って。「これが自分らしい」と感じられれば、理解者も味方も増えます。
愛の言葉をたくさん聞かせてもらえたり、何人かの人が同時に接近してきたりと、愛される喜びを実感できそうな日。うれしいときに、クールに照れ隠しをするのはNG。恥ずかしそうな表情や満面の笑みを、そのまま見せてください。
金運
最高の金運に恵まれる1日です。思いがけないお金が入る話が、舞い込んでくるかもしれません。また、お金を殖やすための有益な情報が入ってくる場合も。小さな買い物をするときも、1円や10円の差額を粗末にしないことがカギ。
ラッキーアイテム：メモ帳
ラッキーカラー：オリーブグリーン
【2位】牡羊座
総合運：★★★★★
信頼や尊敬の眼差しを浴びる運気。特に、自分とは違う意見に理解を示すと、あなたの輝きが何倍にも増していく日です。最初は納得できないことでも、じっくりと聞いて「なるほど」と肯定的に受け止めてみるといいでしょう。
恋愛運
普段とは違う話題を出したり、着る服の雰囲気を少し変えてみたりと、小さなイメチェンをするのがオススメの恋愛運。恋が一歩前進しそうです。出会いに関しても、これまでとは違う方法を試してみると、魅力が伝わりやすいでしょう。
金運
予定外の収入も大きな出費もなく、お金の動きは穏やかな運気です。金運を高めるポイントになるのは、自分のための投資。本を1冊買って勉強するなど、ちょっとした金額での自己投資をすると、未来の収入につながる可能性大！
ラッキーアイテム：判子
ラッキーカラー：ターコイズブルー
【3位】射手座
総合運：★★★★☆
今日は、するべきことよりも、したいことを優先してOKです。すると、モヤモヤしていたことや迷っていたことに、スッキリとした気持ちで結論を出せるでしょう。いつも褒めてくれる人の意見を聞いてみるのも〇。
恋愛運
片思いの相手や、高嶺の花だと思い込んでいた相手と距離が近づく可能性がある日。どんな話題でもかまいません。ちょっとした挨拶でもOKですから、あなたからなにかアクションを起こしてみて。それがすべての始まりになります。
金運
自分をさらに輝かせることにお金を使うと、お金との縁がさらに強くなる運気の日です。勉強や運動に関することでも、服などの購入でもOK。あなた自身が、｢これで自分を磨くことができる｣と、確信できるものにお金を使って。
ラッキーアイテム：ダイヤモンド
ラッキーカラー：トマトレッド
【4位】魚座
総合運：★★★★☆
普段は苦手なことでも、今日はすんなりと上手にできる可能性大！新しい方法を思いついたら、早速試してみてください。また、ほかの人のやり方を真似するのもオススメ。ただの真似ではなく、自分なりの工夫もできて楽しめそうです。
恋愛運
恋愛運最高潮！ずっと願っていたことが、ついに叶うかもしれません。まずは、本来の魅力が存分に発揮される日なのだと自信を持っていてください。そして、誰に対しても決して上から目線にならず、謙虚に接するのが運気を生かす秘訣！
金運
買い物でも投資でも、どこまでお金を使うのがベストなのか、すばらしい判断ができる運気です。経験の少ないことについては、細かいところまでよく考えて。ただし、自分で｢経験がある｣と言えることは、直感的に動いても〇。
ラッキーアイテム：キッチンタイマー
ラッキーカラー：チャコールグレイ
【5位】獅子座
総合運：★★★☆☆
強気になればなるほど、運気の追い風が強くなる日です。昨日までは無理だったことでも、決して諦めないで。「できるかも」ではなく「できるはず！」という勢いで行動してください。偉人の失敗談などからも、勇気をもらえそうです。
恋愛運
フレンドリーで気軽な空気のなかで恋が育つ日です。相手とどんな関係でも、お腹を抱えて一緒に笑えるような話題を出してみて。あなたの魅力もグンと輝きを増します。出会いは「楽しい！」と思える場所にありそうです。
金運
どんな場面でも、｢出したくない｣と思ってお金を払うのはNG。そうではなく、｢このお金があるから、買える｣と喜んで支払いを。それを意識していると、さらにお金と上手に付きあっていくためのきっかけを発見できそうです！
ラッキーアイテム：入浴剤
ラッキーカラー：コーラルピンク
【6位】天秤座
総合運：★★★☆☆
今日は「こうするべき」「これはダメ」と厳しく考え過ぎないで。気の向くまま、おおらかに過ごしているのが吉。すると、なんとなく行き詰まっていたことについて、最高のアイディアが出てくるかもしれません！
恋愛運
普段は気にならないことが心にひっかかりそうです。特に、恋の相手が誰とどこにいるのか、心配になってしまうかも。「不安になるのは今日だけ」と考えて、あれこれ詮索しないのが〇。スマホの電源を切って、趣味で気分転換をしましょう。
金運
なにかへの不満を、買い物で解消したくなる運気です。ただ、実際に買ってしまうと｢それほど好きでもなかった。使わない｣と後悔する可能性大。買い物以外の方法でスッキリすると、大切なお金をしっかりと守ることができます。
ラッキーアイテム：リュック
ラッキーカラー：レモンイエロー