１９日の香港マーケットは、主要８９銘柄で構成されるハンセン指数が前日比１９２．４０ポイント（０．７５％）高の２５６９０．５３ポイントと３日続伸し、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が５９．７２ポイント（０．６８％）高の８９０１．２３ポイントと反発した。売買代金は２２１１億８６４０万香港ドル（約４兆４４３６億円）に拡大している（１８日は１６２３億７７５０万香港ドル）。

外部環境の改善が相場を支える流れ。米追加利下げの期待が再び強まったことや、人工知能（ＡＩ）投資を巡る不透明感がやや後退したことを材料視している。１８日に公表された１１月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）は上昇率が市場予想を下回り、７月以来の低水準。市場関係者からは１月の追加利下げの可能性も指摘された。香港は金融政策で米国に追随するため、域内金利の低下も期待されている。また、米半導体大手マイクロンが発表した第２四半期の調整後１株利益見通しが予想を大幅に上回り、ＡＩデータセンターの需要が拡大していると楽観された。ただ、上値は限定的。香港市場は来週、クリスマス休暇で２５日と２６日が休場となるほか（２４日は半日商い）、年末が接近していることも買い手控え要因として意識された。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、バイオ医薬品開発受託会社の薬明生物技術（２２６９／ＨＫ）が４．４％高、新興ＥＶ（電気自動車）メーカーの理想汽車（２０１５／ＨＫ）と中国ミネラルウォーター最大手の農夫山泉（９６３３／ＨＫ）がそろって３．８％高で引けた。

新興電気自動車（ＥＶ）関連も高い。理想汽車のほか、小鵬汽車（９８６８／ＨＫ）が７．７％、浙江零ホウ科技（９８６３／ＨＫ）が５．７％、蔚来集団（９８６６／ＨＫ）が２．３％ずつ上昇した。ＥＶなどテック銘柄に買いが先行する中、ハンセン科技（テック）指数は１．１％高と他の主要指数をアウトパフォームしている。

そのほか、自動運転やライダー（ＬｉＤＡＲ）などスマートドライブ関連も急伸。深セン佑駕創新科技（２４３１／ＨＫ）が３１．２％高、地平線（９６６０／ＨＫ）が７．０％高、知行汽車科技（蘇州）（１２７４／ＨＫ）が４．０％高、禾賽科技（２５２５／ＨＫ）が４．６％高、速騰聚創科技（２４９８／ＨＫ）が３．３％高と値を上げている。中国当局は先ごろ、自動運転レベル３（Ｌ３：一定条件下でシステムが運転操作を担う）機能を搭載したコネクテッドカー製品に関し、第一陣の公道走行試験を許可。商業化の期待が先行した。

ロボット関連の銘柄も物色される。寧波均勝電子（６９９／ＨＫ）が５．６％高、深セン市優必選科技（９８８０／ＨＫ）が４．７％高、深セン市越疆科技（２４３２／ＨＫ）が２．７％高、黒芝麻智能国際ＨＤ（２５３３／ＨＫ）が１．５％高で取引を終えた。

半面、産金セクターはさえない。山東黄金鉱業（１７８７／ＨＫ）が２．０％、招金鉱業（１８１８／ＨＫ）が２．２％、紫金黄金国際（２２５９／ＨＫ）が１．９％、赤峰吉隆黄金鉱業（６６９３／ＨＫ）が１．１％ずつ下落した。

本土マーケットは３日続伸。主要指標の上海総合指数は、前日比０．３６％高の３８９０．４５ポイントで取引を終了した。自動車が高い。不動産、医薬、素材、インフラ関連、証券、消費関連なども買われた。半面、エネルギー関連は安い。銀行・保険、半導体の一角も売られた。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）