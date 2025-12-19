【バレー】オールスターのチーム分け決定＆スローガン発表 佐藤淑乃「かわいいも最強♡」来年1月31日、2月1日開催
バレーボールのSVリーグは2026年1月31日、2月1日に開催するオールスターゲーム「エムット presents SV.LEAGUE ALL STAR GAMES 2025-26 KOBE」に出場するチーム分けが決定したと発表。また19日に行われた会見では各チームのスローガンを公表した。
女子【TEAM NICHIKA】
チームスローガン「みんながスター」
ヘッドコーチ：中田久美（SAGA久光スプリングス）
キャプテン：山田二千華（NECレッドロケッツ川崎）
リセ・ファンヘッケ（大阪マーヴェラス）
宮部藍梨（ヴィクトリーナ姫路）
・アウトサイドヒッター
ジャン・ティ・タン・トゥイー（群馬グリーンウイングス）
和田由紀子（NECレッドロケッツ川崎）
林琴奈（大阪マーヴェラス）
北窓絢音（SAGA久光スプリングス）
・ミドルブロッカー
大元朱菜（アランマーレ山形）
ブリオンヌ・バトラー（Astemoリヴァーレ茨城）
山田二千華（NECレッドロケッツ川崎）
平山詩嫣（SAGA久光スプリングス）
・セッター
中川つかさ（NECレッドロケッツ川崎）
花岡千聡（東レアローズ滋賀）
・リベロ
岩澤実育（埼玉上尾メディックス）
西村弥菜美（SAGA久光スプリングス）
女子【TEAM YOSHINO】
チームスローガン「かわいいも最強」
ヘッドコーチ：中谷宏大（NECレッドロケッツ川崎）
キャプテン：佐藤淑乃（NECレッドロケッツ川崎）
・オポジット
ロザマリア・モンチベレル（デンソーエアリービーズ）
小松原凜香（岡山シーガルズ）
・アウトサイドヒッター
佐藤淑乃（NECレッドロケッツ川崎）
川添美優（PFUブルーキャッツ石川かほく）
結束美南（東レアローズ滋賀）
野中瑠衣（ヴィクトリーナ姫路）
・ミドルブロッカー
麻野七奈未（デンソーエアリービーズ）
蓑輪幸（デンソーエアリービーズ）
山口真季（ＫＵＲＯＢＥアクアフェアリーズ）
荒木彩花（SAGA久光スプリングス）
・セッター
山下遥香（群馬グリーンウイングス）
ヌットサラ・トムコム（クインシーズ刈谷）
・リベロ
西崎愛菜（大阪マーヴェラス）
福留慧美（ヴィクトリーナ姫路）
男子【TEAM TAITO】
チームスローガン「笑顔」
ヘッドコーチ：ヴァレリオ・バルドヴィン（ウルフドッグス名古屋）
キャプテン：水町泰杜（ウルフドッグス名古屋）
・オポジット
張 育陞（ヴォレアス北海道）
バルトシュ・クレク（東京グレートベアーズ）
・アウトサイドヒッター
藤中謙也（ジェイテクトSTINGS愛知）
水町泰杜（ウルフドッグス名古屋）
郄橋藍（サントリーサンバーズ大阪）
マシュー・アンダーソン（日本製鉄堺ブレイザーズ）
・ミドルブロッカー
三好佳介（ヴォレアス北海道）
郄橋健太郎（ジェイテクトSTINGS愛知）
傳田亮太（ウルフドッグス名古屋）
山内晶大（大阪ブルテオン）
・セッター
アントワーヌ・ブリザール（大阪ブルテオン）
永露元稀（広島サンダーズ）
・リベロ
武田大周（東レアローズ静岡）
小川智大（サントリーサンバーズ大阪）
男子【TEAM KENTO】
チームスローガン「Make you smile」
ヘッドコーチ：オリビエ・キャット（サントリーサンバーズ大阪）
キャプテン：宮浦健人（ウルフドッグス名古屋）
・オポジット
宮浦健人（ウルフドッグス名古屋）
西田有志（大阪ブルテオン）
・アウトサイドヒッター
柳田将洋（東京グレートベアーズ）
工藤有史（VC長野トライデンツ）
トリー・デファルコ（ジェイテクトSTINGS愛知）
甲斐優斗（大阪ブルテオン）
・ミドルブロッカー
松本慶彦（VC長野トライデンツ）
テイラー・エイブリル（東レアローズ静岡）
小野寺太志（サントリーサンバーズ大阪）
西本圭吾（広島サンダーズ）
・セッター
深津英臣（ウルフドッグス名古屋）
関田誠大（サントリーサンバーズ大阪）
・リベロ
市川健太（ウルフドッグス名古屋）
森愛樹（日本製鉄堺ブレイザーズ）
※写真は左から女子のキャプテン山田選手と佐藤選手