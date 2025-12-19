菊地亜美、東京移住した父がまさかの転身 “第二の人生”でCM出演40本超
タレントの菊地亜美（35）が、18日放送のTBS系バラエティ『櫻井・有吉THE夜会』（毎週木曜 後10：00）に出演。“第二の人生”を楽しむ父の意外な経歴を明かした。
【写真】広い！きれい！菊地亜美が公開した自宅リビング
番組では、テレビ初公開となる菊地の自宅を紹介。完成までに2年以上を要したという都内の3階建て4LDKは、随所に菊地ならではの工夫やこだわりが詰まった住まいとなっている。
リポーターの柳原可奈子（39）と共に家の中を案内していると、突然、菊地の子どもを抱いた父が登場。菊地は「パパが仕事を辞めてから東京に来てもらった。みんなで東京に住もうって」と明かした。
さらに父について、「そしたら第二の人生とか言って、エキストラ事務所に入って。私よりめっちゃCMに出てる」と紹介。これまでに40本以上のCMに出演しているそうで、番組MC・櫻井翔の主演ドラマ“占拠シリーズ”にもエキストラとして参加したという。
現在の活動について、菊地の父は「すんごい楽しい」と笑顔。新たな挑戦を心から満喫している様子だった。
なお、TVerで見逃し配信中。
