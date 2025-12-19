お笑いコンビ「ヤーレンズ」が19日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）にゲスト出演し、21日に出場するM−1グランプリ後について語った。

ヤーレンズは3年連続の決勝進出を決めており、大一番で初の優勝を目指す。優勝した組は、その瞬間からマネジャーの電話がひっきりなしに鳴ったり、テレビ番組に出ずっぱりになるなど、M−1王者として需要が増すのが風物詩となっている。

番組でも、その様子を分刻みのスケジュールとして紹介。優勝会見、生配信番組、朝の生番組にはしご出演、番組収録、合間に取材と、仕事がてんこ盛りになることが予想される。

出井隼之介（38）は「優勝するとこうなるんですよね」と話し、「移動のタクシーの中から違う番組に出演したり。リモートで出たり…」と、優勝後の多忙ぶりを予測。電話出演時のギャラについて聞かれると、楢原真樹（39）が「仕事なんで、一応。ノーギャラではさすがに…」と笑わせた。

ヤーレンズのスケジュールも現状、ぎっしりだが、からくりもあるという。出井は「だから我々のスケジュールには今、ばーっとぎっしり仕事が入っていて、全部の後ろに“優勝時のみ”って書いてある」と説明。いわゆる仮押さえの状況で、優勝を逃すと全てなしになる仕組みだ。

金曜MCのミッツ・マングローブからは「『DayDay.』とか出たいですよね？」と振られた。出井の名字にかけたしゃれで、楢原は「出井なんでね。DayDay.に出たい」と返答。出井も「何で逆に1回も呼ばれてないのか？」と苦笑いしていた。