【ひらがなクイズ】空欄を埋めて4つの単語を完成させよう！ 共通するひらがなは？
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！
一見簡単そうですが、共通点に気づけるかどうかがポイントです。
こう□□
□□せき
はっ□□
□に入るひらがなは何でしょうか？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「しん」を入れると、次のようになります。
しんねん（新年、信念など）
こうしん（更新、行進など）
しんせき（親戚）
はっしん（発信）
すべて、日常でもよく使われる言葉になりますね。このように共通するひらがなを見つける問題は、語彙力と発想力のトレーニングにぴったりです。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
