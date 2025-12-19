【ひらがなクイズ】言葉に共通して入るひらがなを当てるシンプル問題！語感と発想力が試される初級レベルの言葉クイズです。

言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！

一見簡単そうですが、共通点に気づけるかどうかがポイントです。

問題：□に共通するひらがなは？

□□ねん
こう□□
□□せき
はっ□□

□に入るひらがなは何でしょうか？

答えを見る






正解：しん

正解は「しん」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「しん」を入れると、次のようになります。

しんねん（新年、信念など）
こうしん（更新、行進など）
しんせき（親戚）
はっしん（発信）

すべて、日常でもよく使われる言葉になりますね。このように共通するひらがなを見つける問題は、語彙力と発想力のトレーニングにぴったりです。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)