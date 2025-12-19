帰省時の手土産にしたい「東京都のお土産」ランキング！ 2位「東京名菓ひよ子」、1位は？ 【2025年調査】
年末年始は、久々に会う大切な人たちとの再会が楽しみな季節。親しい間柄だからこそ、気の利いた手土産を選んで感謝の気持ちを伝えたいという人も多いのではないでしょうか。
All About ニュース編集部では、2025年12月8日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に、「帰省手土産に関するアンケート」を実施しました。
その中から、帰省時の手土産にしたい「東京都のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「かわいい！配ると喜ばれます」（40代女性／東京都）、「東京銘菓と言ったらひよこでしょう、誰にあげても喜ばれるお菓子」（40代男性／岩手県）、「東京のお土産と言ったらの銘菓だと思うから。見た目も可愛らしく子どもからも喜ばれそう」（30代女性／東京都）といった声が集まりました。
回答者からは「親戚から買ってきてほしいと頼まれることが多い」（30代女性／埼玉県）、「東京駅での定番中の定番で、バナナカスタードを包んだふんわりスポンジは、子どもから大人まで大人気だから」（50代男性／広島県）、「新しいお菓子もいいけど、子どもたちうけがいいのはやっぱり東京バナナです。最近はキャラクターものも増えて、子どもたちに喜ばれます」（40代女性／東京都）といった声が集まりました。
2位：東京名菓ひよ子（東京ひよ子）／34票2位にランクインしたのは、「東京名菓ひよ子」でした。ひよこの形をしたかわいらしい見た目と、しっとりとした皮の中に餡が詰まった優しい甘さが特徴の銘菓です。福岡県発祥の「ひよ子」ですが、東京進出を果たし「東京名菓」としても定着しました。その普遍的なおいしさと個包装で配りやすい点が高く評価され、帰省土産として選ばれています。
回答者からは「かわいい！配ると喜ばれます」（40代女性／東京都）、「東京銘菓と言ったらひよこでしょう、誰にあげても喜ばれるお菓子」（40代男性／岩手県）、「東京のお土産と言ったらの銘菓だと思うから。見た目も可愛らしく子どもからも喜ばれそう」（30代女性／東京都）といった声が集まりました。
1位：東京ばな奈「見ぃつけたっ」（東京ばな奈ワールド）／93票堂々の1位は、東京ばな奈ワールドの「東京ばな奈『見ぃつけたっ』」でした。ふんわりとしたスポンジケーキの中にとろりとしたバナナカスタードクリームが入った、東京土産の定番中の定番です。かわいらしい見た目と老若男女に好まれる甘さで、圧倒的な知名度と人気を誇ります。季節や期間限定のフレーバーも登場しますが、この「見ぃつけたっ」は不動の地位を築いています。東京の顔として、帰省土産のトップに輝きました。
回答者からは「親戚から買ってきてほしいと頼まれることが多い」（30代女性／埼玉県）、「東京駅での定番中の定番で、バナナカスタードを包んだふんわりスポンジは、子どもから大人まで大人気だから」（50代男性／広島県）、「新しいお菓子もいいけど、子どもたちうけがいいのはやっぱり東京バナナです。最近はキャラクターものも増えて、子どもたちに喜ばれます」（40代女性／東京都）といった声が集まりました。
