木村拓哉とTaka（ONE OK ROCK）がツーショットを互いのInstagramに公開している。

今年3月に木村がパーソナリティを務める『木村拓哉 Flow』（TOKYO FM）に、Takaが4週連続でゲスト出演。その後、木村が日産スタジアムにて開催されたONE OK ROCKのツアー『ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR 2025』に足を運んだり、9月には2人でかき氷を満喫したことをInstagramにアップしたりと、今年に入り交流が深まっている。

木村は「今日は、久々に逢えた！めちゃくちゃ楽しい時間でした。Taka、ありがとう！」と、Takaは「頼れる兄さん拓哉くん。本当に楽しい時間でした！ありがとうございます！^_^ 」と綴り、木村がメロイックサインを決めたツーショットを互いに投稿。ファンからは、「親密度アップしてる」「素敵なツーショット」「2人ともかっこいいです」「最強タッグすぎる」などの声が寄せられた。

また、木村は本日12月19日も自身Instagramを更新。飲み物を片手に自撮りを投稿し、「さてさて、今日の現場ではどんな時間が過ごせるだろうか…。楽しみっす！」と綴っている。

（文=リアルサウンド編集部）