サンリオ×「サンキューマート」がコラボ！ 冬カラーが基調の“ふわふわ巾着”など23種発売へ
390円（税込429円）を中心としたアイテムを展開する「サンキューマート」は、2026年1月上旬から、冬カラーを基調としたサンリオキャラクターズの限定アイテムを、全国の店舗で順次発売。公式オンラインショップでは、12月17日（水）より先行予約を受付中だ。
【写真】バッグに付けたい！ ダイカット仕様の「コインケース」も
■冬らしいくすみカラーを使用
今回発売されるのは、“日常にゆるっと癒し”をテーマに、サンリオの大人気7キャラクターをモチーフとした、思わずほっとするようなデザインの雑貨全23アイテム。
本シリーズでは、ハローキティ、シナモロール、クロミ、ハンギョドン、ポチャッコ、バッドばつ丸、けろけろけろっぴが登場。加えて、タイニーチャムやシナモロールのお友だちの“みるく”をはじめとするアートも取り入れられている。
また雑貨は、持ち歩きに便利な「台形ポーチ」や「ミニフラットポーチ」、「ふわふわ巾着」、お出かけ先でも身だしなみを整えられる「折り畳みミラー」など、毎日使いやすいアイテムが勢ぞろい。お気に入りのキャラクターをいつでもそばに感じられるシリーズだ。
【写真】バッグに付けたい！ ダイカット仕様の「コインケース」も
■冬らしいくすみカラーを使用
今回発売されるのは、“日常にゆるっと癒し”をテーマに、サンリオの大人気7キャラクターをモチーフとした、思わずほっとするようなデザインの雑貨全23アイテム。
また雑貨は、持ち歩きに便利な「台形ポーチ」や「ミニフラットポーチ」、「ふわふわ巾着」、お出かけ先でも身だしなみを整えられる「折り畳みミラー」など、毎日使いやすいアイテムが勢ぞろい。お気に入りのキャラクターをいつでもそばに感じられるシリーズだ。