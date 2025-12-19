ソフトバンクの杉山一樹投手（28）が19日、福岡市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、4000万円増の年俸8000万円でサインした。交渉の席上では、将来的な海外挑戦の希望を改めて球団へ伝え「自分のパフォーマンスがいい限り、チャンスがあれば海外に挑戦したい」と率直な思いを口にした。

今季はリーグトップの65試合に登板し、シーズン途中からは守護神に定着。31セーブで自身初タイトルとなる最多セーブも獲得するなど、飛躍のシーズンを過ごした。自信を深めた右腕は「アメリカでトライしてみたい気持ちは強い」とさらなる高みを見据え始めた。

ただ、球団は以前からポスティングシステムの利用を容認していない。海外フリーエージェント（FA）権取得も最短で6年後。右腕は「前例がないので、それ以外の話をしていきたい。何点か僕の方から今提案していている」と穏便に球団との話を進めていく方針を明かした。

夢実現へ向けて、まずは国内で圧倒的な結果を残す。けがと不振に苦しんだオスナに代わって今季途中から守護神を任されたが、来季はライバルとして立場を争う。目標には防御率0点台を掲げ「来年は多分、絶対（頭打ちが）来る」と直球とフォークに加わる新たな武器も模索中。「競争になると思うので勝ち取っていきたい」。大きな夢の実現のためにも、守護神の座は決して譲るつもりはない。（鬼塚淳乃介）