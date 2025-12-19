「JFAの担当者には…」森保監督は“可能な限り強いチーム”との対戦希望。メンバーは？ 北中米W杯“壮行試合”の方針明かす
日本サッカー協会（JFA）は12月19日、2026年の日本代表活動スケジュールを発表。来年５月31日、国立競技場でキリンチャレンジカップ2026の開催が決定した。なお日本代表の対戦国は現時点で未定となっている。
会見に出席した森保一監督は、5月31日のキリンチャレンジカップに関する質問に対し、W杯メンバー選考との関係性と対戦相手についての考えを明らかにした。
「まだ（メンバーは）決めていない」と森保監督。「基本的にはワールドカップのメンバーでチームを編成して、５月31日の試合に臨みたいとは思っていますが、まだこの時期のチームの状況であったり、その時の感覚的なものも踏まえて、そこで最終的にメンバーを試合の後に決めるかもしれない」と慎重な姿勢を示した。
特に全員がベストコンディションとは限らない点も懸念しており、「全員がフィットしている状態じゃないかもしれないので、そこは考慮して見て決めたい」と状況を見極める考えを示した。
対戦国については、「JFAの担当者には『親善試合で来てもらえるチームの中で一番強いチームと試合をさせてください』とお願いしている」と語った。
森保監督は「まだ全く確定していない」としながらも、W杯のグループリーグにある特性を考慮した相手選びを検討していることを明かした。「２試合目のチュニジアは非常に守備の堅いチームなので、そういうシミュレーションになるような試合ができるかな」と、本番を見据えた対戦相手選びの方針を示した。
日本代表にとっては、W杯本大会に向けた最終調整の場となる重要な壮行試合となる見込みだ。
取材・文●手塚集斗（サッカーダイジェストWeb編集部）
取材・文●手塚集斗（サッカーダイジェストWeb編集部）
