日本代表の2026年間スケジュールが決定！ ５.31国立で北中米W杯の壮行試合を開催。対戦国は調整中
日本サッカー協会（JFA）は12月19日、2026年の日本代表の年間スケジュールを発表した。
来年６月から開催される北中米ワールドカップを前に、森保一監督が率いる日本代表は３月31日にウェンブリースタジアムでイングランド代表と戦う。また５月31日には国立競技場で「キリンチャレンジカップ」を開催。森保ジャパンにとってはW杯に向けた壮行試合となる。
W杯終了後は、９月にも「キリンチャレンジカップ」の２試合が組まれた。24日にキューアンドエースタジアムみやぎ、28日にエディオンピースウイングスタジアム広島で行なわれる。
10月初旬には「キリンカップサッカー」が開催。１日に横浜国際総合競技場、５日に国立競技場で実施予定だ。なお、９月、10月シリーズともに対戦相手は未定となっている。
その他では、U-21代表は１月にU-23アジアカップ、９月からはアジア競技大会に参戦。なでしこジャパンは３月に女子アジアカップに出場する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表 2026年間スケジュールを発表！
来年６月から開催される北中米ワールドカップを前に、森保一監督が率いる日本代表は３月31日にウェンブリースタジアムでイングランド代表と戦う。また５月31日には国立競技場で「キリンチャレンジカップ」を開催。森保ジャパンにとってはW杯に向けた壮行試合となる。
W杯終了後は、９月にも「キリンチャレンジカップ」の２試合が組まれた。24日にキューアンドエースタジアムみやぎ、28日にエディオンピースウイングスタジアム広島で行なわれる。
10月初旬には「キリンカップサッカー」が開催。１日に横浜国際総合競技場、５日に国立競技場で実施予定だ。なお、９月、10月シリーズともに対戦相手は未定となっている。
その他では、U-21代表は１月にU-23アジアカップ、９月からはアジア競技大会に参戦。なでしこジャパンは３月に女子アジアカップに出場する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表 2026年間スケジュールを発表！