BTS・ジョングク、タトゥー＆腹筋を大胆に見せた『Rolling Stone』メイキング動画に反響「かわいさと色気のバランスが」
韓国の7人組グループ・BTSのJung Kook（ジョングク／28）が、19日までにRolling Stone KoreaのYouTubeチャンネルに登場。撮影ビハインドの動画が公開された。
【動画】「シックなのに力強くて…これは名作」BTS・ジョングクの『Rolling Stone』メイキング
「RSK Behind」と題した動画でジョングクは、力強い目線でカメラを見つめる姿や、耳と唇、あごに付けられたピアス、右腕から肩、鎖骨周辺に入れたカラータトゥーを惜しみなく披露している。
さらに、素肌にジャケットを羽織り、鍛え上げられた腹筋も大胆に見せ、ファン歓喜のメイキング動画となっていた。
妖艶な姿に、ファンからは「脚長いなぁジョングク」「かっこよさとかわいさと色気のバランスが」「ビジュ強すぎ シックなのに力強くて…これは名作」「可愛い顔してそのムキムキとタトゥーは反則なのよ それにしてもへその位置高っ」などの反響が集まっている。
ジョングクは、25日発売の雑誌『Rolling Stone Japan』vol.33（CEミュージッククリエイティブ）のダブル表紙に登場。同誌では豪華フォト＆インタビューストーリー24ページを収録。本企画は、Rolling Stone誌として初めて、日本、UK、韓国の3ヶ国による共同プロジェクトとして実行された。また、インド、フランス、ブラジル、フィリピン、中国ではデジタル版で掲載される。
