¤Ä¤ë¤Î¹ä»Î¡¢¡ÈËÜÌ¾¡Éµ¤µ¤ì¤¿Ç§Äê¿´Íý»Î¾Ú¤òÈäÏª¡¡¿´Íý³Ø¤Ø¤Î»×¤¤¤Ä¤Å¤ê¡Ö¥Û¥ó¥ÞÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê´é¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×
¡¡5»ù¤ÎÉã¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤Ä¤ë¤Î¹ä»Î¡Ê50¡Ë¤¬19Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡ÈËÜÌ¾¡É¤¬µ¤µ¤ì¤¿Ç§Äê¿´Íý»Î¾Ú¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Ä¤ë¤Î¹ä»Î¤¬ÈäÏª¤·¤¿¡ÈËÜÌ¾¡Éµ¤µ¤ì¤¿Ç§Äê¿´Íý»Î¾Ú¡¡¢¨2ËçÌÜ
¡¡¤Ä¤ë¤Î¤Ï¡¢2023Ç¯¤ËÃ»´üÂç³Ø¤òÂ´¶È¤·¡¢ÊÝ°é»Î»ñ³Ê¤ÈÍÄÃÕ±à¶µÍ¡Æó¼ïÌÈµö¤ò¼èÆÀ¸å¡¢¤µ¤é¤Ë³Ø¤Ó¤ò¿¼¤á¤ë¤¿¤áÅìµþÌ¤ÍèÂç³Ø¤³¤É¤â¿´Íý³ØÉô¤Ø»°Ç¯¼¡ÊÔÆþ¤·¤¿¤³¤È¤òÀâÌÀ¡£ÊÔÆþ¸å¤Ï¼ç¤Ë¿´Íý³Ø¤ò³Ø¤Ó¡¢³ØÌä¤òÄÌ¤·¤Æ¼«¿È¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹µ¡²ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢Ç§Äê¿´Íý»Î²ñ¤ÎºÂÃÌ²ñ¼èºà¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢ÅöÆü¤ÎµÇ°»£±Æ¤ä¼«¿È¤Î¡ÈËÜÌ¾¡É¤¬µºÜ¤µ¤ì¤¿Ç§Äê¿´Íý»Î¾Ú¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤É¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¿´Íý³Ø¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÅ¯³Ø¤äÅìÍÎ»×ÁÛ¡¢½¡¶µ³Ø¡¢ÎÌ»ÒÎÏ³Ø¤Ê¤É¤Ë¤â¶½Ì£¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¤È¤·¡¢¡Öº£Ç¯50ºÐ¤ò·Þ¤¨¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î³Ø¤ÓÄ¾¤·¡Ê»Ï¤á¤«¡Ë¤¬¿ÍÀ¸¤ò¤è¤êË¤«¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸½ºß¤Î»×¤¤¤òÅÇÏª¡£¡Ö¤¤¤Ä¤«Âç³Ø±¡¤Ø¹Ô¤Ã¤ÆÎ×¾²¿´Íý»Îor¸øÇ§¿´Íý»Õ¤âÌÜ»Ø¤»¤¿¤é¤Ê¤¢¡£¡£¤È¤«¡£Ì´¤Ï¹¤¬¤ë¤Ð¤«¤ê¡×¤Èº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥Û¥ó¥ÞÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¤§¡×¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê´é¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ä¤ë¤Á¤ã¤óÀ¨¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¡ÖÌ¼¤âÂç³Ø¤Ç¿´Íý³ØÊÙ¶¯¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
