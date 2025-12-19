蜷川実花、「何で蜷川さんのだけピンクなの？」 自身のインスタに関する質問に驚きの回答「すすすす凄いです」「かっこよ」
カメラマンで映画監督の蜷川実花氏が19日、自身のインスタグラムを更新。ファンから問われた“インスタグラムに関する特別な仕様”を明かした。
【写真】「何で蜷川さんのだけピンクなの？」ピンク色に染まった蜷川実花のインスタグラム
蜷川は「何でインスタのプロフィール画面蜷川さんのだけピンクなの？ってよく聞かれるんですが、これInstagramが、世界のクリエイティブな人々を表彰する『Rings 2025』の受賞者だけがプロフィールの背景色を変えられる仕様なんです」と、自身のインスタグラムがピンク色になっている理由を告白。
背景がピンク色になったインスタグラムのスクリーンショット、受賞者の写真を披露している。
続けて「今年が第一回目の賞で受賞者25人だけなので、世界で25人だけがそれぞれ好きな色を選んで変えてます！私はピンクにしたり赤にしたり気分でちょこちょこ変えております」と、ピンク以外にも好きな色に変更できることを明かした。
今後は、さらにアップデートされるようで「今後いいねの（ハート）マークもカスタムされるようなので楽しみ。何だかすごいですね、25人って、、光栄でございます」と、選ばれたことに驚いた様子を見せている。
これにアンミカが「受賞おめでとう御座います」、ラッパーのZeebraが「凄すぎるーーー！流石です」と反応したほか、ファンからは「なんと!!たった25人?!?!かっこよい…！すごいです…!!」「すすすす凄いです」「おめでとうございます 25人て凄すぎます!!」「かっこよ」などの反響が集まっていた。
