日本銀行は金融政策決定会合で、政策金利をこれまでの0.5％から0.75％に引き上げることを決めました。

日銀・植田総裁

「（「トランプ関税」などの）下振れリスクはひと頃より低下していると考えている。先行き不透明感は薄れてきている」

植田総裁は、さらに、「来年もしっかりとした賃上げが実施される可能性が高い」として、追加利上げが可能な環境だという認識を示しました。

今後も経済指標などを見極めながら、金利を引き上げる方針です。

一方で、今後の金利の引き上げ幅などについては、「経済や物価情勢を総合的に判断する必要がある」と述べるにとどめました。

今回利上げに踏み切った背景には、行き過ぎた円安の是正がありましたが、今後の利上げについての明確な示唆がなかったことから、外国為替市場では一時、1ドル156円中盤まで円安が進みました。

経済部の後閑記者に聞きます。

──植田総裁の会見後、円安が進んでいるんですね。

会見で、今後の金利の上げ幅や、利上げのペースなどについて示唆があるのかどうかが焦点でしたが、明確な示唆はなく、市場は、「日銀が早期には追加利上げをしない」と判断し、円が売られている状態です。

会見前には、日銀関係者から「市場が納得する説明がなければ、円安が進む可能性もある」と懸念する声があり、今回、この懸念が的中した形です。

──今後の利上げの見通しはどうでしょう？

経済指標などを見極めながら、利上げする方針自体は変わっていません。ただ、利上げのペースを早めるためには、2つの課題があるんです。

1つ目は、多くの銀行で、半年に1回行われる住宅ローンの変動金利の見直しです。

政策金利の引き上げを受けて、ローンの変動金利を引き上げるため、日銀関係者は、「負担感を考えると、半年に1回以上は利上げしづらい」と指摘しています。

2つ目は、政府との調整です。

ある政府関係者は、「積極的に利上げに賛同していない」「追加の利上げには、政府との調整が必要だ」と話していて、高市政権との密な連携が不可欠になりそうです。