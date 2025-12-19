Íèµ¨ÊÆ¥Ä¥¢¡¼»²²Ã¤ÎÊ¿ÅÄ·ûÀ»¡ÖÊÆ¤äÄ´Ì£ÎÁ¤ò»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¡×ÊÆ¹ñÀ¸³è¤ò¾è¤êÀÚ¤ë¥³¥Ä¤ÏÆüËÜ¿©¤Ë¤¢¤ê
¡¡Íèµ¨¤ÎÊÆÃË»Ò¥Ä¥¢¡¼½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿Ê¿ÅÄ·ûÀ»¡Ê£²£µ¡Ë¡á¥¨¥ì¥³¥à¡á¤é¤¬£±£¹Æü¡¢¤è¤ß¤¦¤ê¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥¯¥é¥Ö¡ÊÊ¼¸Ë¡¦À¾µÜ»Ô¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿»îÂÇ²ñ¡Ö¥ß¥º¥Î¥´¥ë¥Õ¡¡¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¥º¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£Íè½ÕÈ¯Çä¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ê¤É¤ò»î¤·¡Ö½éÂ®¤âÈôµ÷Î¥¤â¿¤Ó¤ë¡£Íè¥·¡¼¥º¥óÃæ¤â¥Æ¥¹¥È¤·¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤Ë¹ç¤¦¥Ù¥¹¥È¤òÃµ¤·¤Æ¹Ô¤±¤¿¤é¡×¤È¹¥´¶¿¨¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢º£µ¨¤ÎÊÆÃË»Ò²¼Éô¥Ä¥¢¡¼¤ò¡Ö¿©»ö¤È°ÜÆ°¤¬°ìÈÖ²á¹ó¤À¤Ã¤¿¡£¤ª¤¤¤·¤¤¤´ÈÓ¤¬¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢£±Æü¤«¤±¤Æ¤Î°ÜÆ°¤â¤¢¤Ã¤Æ¥´¥ë¥Õ°Ê³°¤ÎÂçÊÑ¤ÊÉôÊ¬¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£µ¢¹ñ¤·¤Æ£²¤«·î¤¿¤Ã¤¿º£¤â¡ÈÆüËÜ¿©Íß¡É¤Ï»ß¤Þ¤é¤º¡¢¡Ö²æËý¤Ç¤¤º¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤ÏÁ´Á³¤¢¤ë¡£ÏÂ¿©¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¥Ñ¥¹¥¿¤Ê¤É¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È£±·î¤Î½Ð¹ñ¤Þ¤Ç¤Ë¡¢»×¤¦Â¸Ê¬ÆüËÜ¿©¤ò¿©¤Ù¿Ô¤¯¤¹Í½Äê¤À¡£
¡¡ÍèÇ¯¤«¤éÆ±¥Ä¥¢¡¼¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¿ù±ºÍªÂÀ¡Ê£²£´¡Ë¡á¥Õ¥ê¡¼¡á¤Ø¤Ï¡ÖÊÆ¤äÄ´Ì£ÎÁ¤ò»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤¯¤Î¤ÏÂçÀÚ¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤¿¤¤¡×¤È¡¢ÊÆ¹ñÀ¸³è¤ÎÀèÇÚ¤È¤·¤Æ¶â¸À¤ò¼ø¤±¤¿¡£º£µ¨¤Ï¤³¤ÎÆü»²²Ã¤·¤¿°ð³ÀÆáÆà»Ò¡Ê£²£µ¡Ë¡á»°É©ÅÅµ¡¡á¤äÃçÂ¼²ÌÇµ¡Ê£²£´¡Ë¡á¥×¥ì¥Ê¥¹¡á¤¬½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤ë¤Ê¤É³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢Ê¿ÅÄ¤Ï¡Ö¡È¥Á¡¼¥à¥ß¥º¥Î¡É¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡×¤È¹¹¤Ê¤ëÈôÌö¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£