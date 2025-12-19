デザイン性と環境配慮を両立した「REBORN PULP吸音パネル」発売、無料サンプルの提供も
リブグラフィは12月10日、紙再生材を100%使用したサステナブルな吸音パネル「REBORN PULP吸音パネル」の正式発売を開始した。
「REBORN PULP吸音パネル」装着イメージ
同商品は、オフィスや会議室などの反響音を抑え、快適な音環境を実現する吸音パネル。
日本デザイン振興会が主催の2025年度グッドデザイン賞を受賞しているほか、廃棄時に土に還る環境負荷の少ない設計にこだわり、古紙パルプ100%で構成しているのも特徴となっている。
販売価格は、1枚単品が4,840円、40枚セットが9万4,600円。
また、同日には色調や質感を確認できる無料サンプルの提供もスタート。申込みは公式オンラインショップにて受け付けている。
無料サンプル
