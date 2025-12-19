プロボクシング世界４団体スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）統一王者・井上尚弥（３２）＝大橋＝に今年５月、米国ラスベガスで８回ＴＫＯ負けしたＷＢＡ世界同級２位ラモン・カルデナス（３０）＝米国＝が１８日（日本時間１９日）、米フロリダ州フォート・ローダーデールでエリック・ロブレス・アヤラ（２５）＝メキシコ＝と対戦。５回ＴＫＯ勝ちで再起戦を白星で飾った。

カルデナスの戦績は２７勝（１５ＫＯ）２敗。

米専門メディア「ボクシング・シーン」などによると、カルデナスは序盤の探り合いから２回以降、攻勢を強めると３回には左フックでダウンを奪取。そして５回１分２１秒、完璧なタイミングで放った右ストレートで相手を倒した。

カルデナスは井上戦後に、名伯楽マニー・ロブレス・トレーナーの指導を仰ぎ、ロサンゼルスに練習拠点を置いた。１１月からは約１か月、強化キャンプでロサンゼルスを訪れていた世界３階級制覇王者・中谷潤人（２７）＝Ｍ・Ｔ＝を相手にスパーリングを重ねてきた。中谷はＷＢＣ＆ＩＢＦ世界バンタム級王座を返上後にスーパーバンタム級へ転向。今月２７日には、井上尚弥らとともにサウジアラビア・リヤドで行われる興行でＷＢＣ１０位セバスチャン・エルナンデス（２５）＝メキシコ＝と対戦する。将来的に試合で対戦する可能性もあるカルデナスと中谷だが、お互いの相手のスタイルと一致していたこともあり「さらに強くなるために」（中谷）と連日、実戦練習を重ねてきたという。

世界の頂点を目指すカルデナスは、中谷との練習でさらにスキルアップに成功。この日の白星につなげた。