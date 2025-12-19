年収の壁は、178万円まで引き上げられることとなりましたが、店を経営する人や働く人はどう感じているのでしょうか。

12月18日、訪れたのは愛知県尾張旭市の創業20年になる「居酒屋2★5」。お邪魔したタイミングは、自民党と国民民主党が「年収の壁」を178万円に引き上げることで合意した、その直後でした。そのことを取材班から店長の小島さんに伝えると…

（居酒屋2★5 小島剛店長）

「良かったで、す率直に。本当にありがたい。アルバイトがみんな休んでいくのでで」

Q.年末には「みんな働けないよ」となる？

「恒例行事です、毎年」

年末の｢働き控え｣で人手不足に

小島さんが期待するのは、「年収の壁」が原因の「働き控え」の解消です。店には現在15人の大学生や主婦らが、アルバイトやパートとして勤務していますが、年末になると毎年ほとんどのスタッフの「働き控え」によって、人出不足がおきてしまうことが悩みのタネでした。



（小島店長）

「本当に苦しい。アルバイトもなかなかつかまらないので、今いる人が働けなくなるのは本当につらい」

「ずっと待っていた」働きたくても“働き控え”余儀なく…

一方、スタッフの皆さんは？



（アルバイト 早矢仕彩葉さん 20歳）

Q.「年収の壁」が178万円となったが？

「うれしいこと。ずっと待っていた。ずっと言われていたことだったので、まだかなって」



早矢仕さんは、アルバイトとしてこの店で働いて2年。「年収の壁」を気にしながら毎月「働き控え」を余儀なくされると言います。



（早矢仕さん ）

「月に10万円も稼げないので。結構厳しかった」

「今までが異常だった」

早矢仕さんは実家暮らしの社会人。給料は半分ほどが生活費として消えていき、貯蓄できる余裕はなかったと話します。店で反対の声はひとつもありませんでした。



長年「103万円」で紛糾した「年収の壁」。160万円を経て178万円になるということで…



（小島店長）

「何も気にせずアルバイトが働ける環境に、ようやくなったのでは。今までが異常だったと思う」