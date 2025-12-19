´ä¼ê¤Î¥Æ¥Ò¥Á¤¬²ø²æ¤«¤éÉüµ¢¡Ä¥¤¥ó¥µ¥¤¥É»Ù¤¨¤¿¥Ò¥ë¥º¥Þ¥ó¤ÏÅìµþZ¤Ø
¡¡B2ÅìÃÏ¶è½êÂ°¤Î´ä¼ê¥Ó¥Ã¥°¥Ö¥ë¥º¤Ï12·î19Æü¡¢¥Þ¥ë¥³¡¦¥Æ¥Ò¥Á¤ò¥¤¥ó¥¸¥å¥¢¥êー¥ê¥¹¥È¡ÊIL¡Ë¤«¤éËõ¾Ã¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥»¥ë¥Ó¥¢½Ð¿È¤Ç¸½ºß30ºÐ¤Î¥Æ¥Ò¥Á¤Ï¡¢211¥»¥ó¥Á110¥¥í¤ÎÂÎ³Ê¤ò¸Ø¤ë¥»¥ó¥¿ー¡£±¦Â´ØÀá³°²Ì¹üÀÞ¤Ë¤è¤ê11·î5Æü¤«¤éIL¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Ìó1¥«·î¤Î¼£ÎÅ´ü´Ö¤ò·Ð¤Æ¡¢ÂÔË¾¤ÎÀïÀþÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£´ä¼ê¤Ï¸½ºß8¾¡16ÇÔ¤ÇÅìÃÏ¶è5°Ì¤È¸·¤·¤¤¾õ¶·¤À¤¬¡¢¥Æ¥Ò¥ÁÉüµ¢¤¬È¿·â¤ÎÄÉ¤¤É÷¤È¤Ê¤ë¤«¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æ±ÆüÉÕ¤Ç¥¸¥§¥¤¥·ー¡¦¥Ò¥ë¥º¥Þ¥ó¤È¤Î·ÀÌó²ò½ü¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«½Ð¿È¤Ç¸½ºß29ºÐ¤Î¥Ò¥ë¥º¥Þ¥ó¤Ï¡¢200¥»¥ó¥Á98¥¥í¤Î¥»¥ó¥¿ー¤È¤·¤Æ¥Æ¥Ò¥Á¤ÎÉé½ýÎ¥Ã¦´ü´ÖÃæ¤Ë²ÃÆþ¡£¸¥¿ÈÅª¤Ê¥×¥ìー¤Ç¥Áー¥à¤ò»Ù¤¨¡¢¼¡¤Î°ÜÀÒÀè¤Ï2024-25¥·ー¥º¥ó¤ÇºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿B3¤Î¥¢ー¥¹¥Õ¥ì¥ó¥ºÅìµþZ¤È·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤ÎÈ¯É½¤ËºÝ¤·¡¢¥Ò¥ë¥º¥Þ¥ó¤Ï¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤Êµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ä¼ê¥Ó¥Ã¥°¥Ö¥ë¥º¤Î¥¯¥é¥Ö¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÎÉ¤¤°õ¾Ý¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤«¤é¤Î¥·ー¥º¥ó¤Ç¤Î³èÌö¤â¿´¤«¤éµ§¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡´ä¼ê¤Î¿åÌîÂóºÈÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤Ï¡ÖºßÀÒ´ü´Ö¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¸¥§¥¤¥·ー¤Ï¾ï¤ËÁ°¸þ¤¤Ê»ÑÀª¤Ç¥Áー¥à¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢¥³ー¥ÈÆâ³°¤òÌä¤ï¤º¡¢¥Áー¥à¤Î¤¿¤á¤ËÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¿¿Ùõ¤Ê»ÑÀª¤ÈÌÀ¤ë¤¤¿ÍÊÁ¤Ï¡¢¥Áー¥à¤ËÎÉ¤¤Ê·°Ïµ¤¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢Â¿¤¯¤ÎÁª¼ê¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê»É·ã¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥ìー¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Æü¡¹¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ä¿¶¤ëÉñ¤¤¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¾ï¤Ë¥Áー¥à¤òÍ¥Àè¤·¡¢¥¨¥´¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Èà¤Î¾Ð´é¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ò¤Ä¤Ê¤°²Í¤±¶¶¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¿·¤¿¤Ê¥¹¥Æー¥¸¤ò¸ÅÁã¤Ç·Þ¤¨¤ë¥¸¥§¥¤¥·ー¡£¤µ¤é¤Ê¤ë³èÌö¤ò´üÂÔ¤»¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¾Ð´é¤Ç°®¼ê¤Ç¤¤ëÆü¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ªËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢´¶¼Õ¤Î°Õ¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
