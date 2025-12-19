プレミアWESTで2桁得点…鳥栖U-18MF池田季礼が来季トップ昇格内定「皆さんと勝利の喜びを味わえるように」
サガン鳥栖は19日、サガン鳥栖U-18のMF池田季礼(18)が来季トップチーム昇格内定となったことを発表した。
池田はサガン鳥栖U-15唐津から鳥栖U-18に進み、今季はプレミアリーグWESTで10得点を記録してU-18日本代表も経験。クラブは「優れた得点感覚と正確な左足のキックを持ち合わせ、高い戦術眼で複数のポジションをこなすことができるユーティリティプレーヤー」と紹介している。
池田はクラブを通じて「小さい頃からの夢であったプロサッカー選手をサガン鳥栖でスタートすることができて大変嬉しく思います。今まで支えてくださった方々への感謝の気持ちを忘れずに、早く試合に出てサポーターの皆さんと勝利の喜びを味わえるように日々全力で頑張って行きます。応援よろしくお願いします」とコメントした。
池田はサガン鳥栖U-15唐津から鳥栖U-18に進み、今季はプレミアリーグWESTで10得点を記録してU-18日本代表も経験。クラブは「優れた得点感覚と正確な左足のキックを持ち合わせ、高い戦術眼で複数のポジションをこなすことができるユーティリティプレーヤー」と紹介している。
池田はクラブを通じて「小さい頃からの夢であったプロサッカー選手をサガン鳥栖でスタートすることができて大変嬉しく思います。今まで支えてくださった方々への感謝の気持ちを忘れずに、早く試合に出てサポーターの皆さんと勝利の喜びを味わえるように日々全力で頑張って行きます。応援よろしくお願いします」とコメントした。