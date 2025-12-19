J1特別大会の対戦カード発表!! 王者・鹿島はFC東京との初戦、“金J開幕”は横浜FMvs町田、京都vs神戸、長崎vs広島
Jリーグは19日、明治安田J1百年構想リーグの対戦カードを発表した。シーズン移行前に行われる特別大会となっており、EASTは2月6日(金)に横浜F・マリノス対FC町田ゼルビアのオープニングマッチで開幕。WESTは同6日に京都サンガF.C.対ヴィッセル神戸とV・ファーレン長崎対サンフレッチェ広島が組まれている。
J1百年構想リーグは今季のJ1リーグ17位以上のチームとJ2からの昇格を決めた水戸ホーリーホック、長崎、ジェフユナイテッド千葉の3チームが参加。EASTとWESTに10チームずつが分かれる2回戦総当たりの地域リーグラウンドを実施し、各グループ同順位同士がホーム・アンド・アウェー方式で対戦するプレーオフラウンドで最終順位を決定する。今大会の結果は昇格・降格に影響しないが、優勝クラブには2026-27AFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)の出場権が与えられる。
今季のJ1を制した鹿島アントラーズは2月7日(土)か同8日(日)にアウェーでFC東京との開幕節を実施する。対戦カードは以下の通りで、キックオフ日時などの詳細は第1節と第2節が今月26日に、残り試合は来年1月9日に発表される予定だ。
なおプレーオフラウンドは第1戦がWEST勢のホーム、第2戦がEAST勢のホームになることも決まった。
▽EAST
第1節
2月6日(金)
横浜FM vs 町田
2月7日(土)or8日(日)
千葉 vs 浦和
FC東京 vs 鹿島
東京V vs 水戸
川崎F vs 柏
第2節
2月14日(土)or15日(日)
鹿島 vs 横浜FM
千葉 vs 川崎F
柏 vs 東京V
FC東京 vs 浦和
町田 vs 水戸
第3節
2月21日(土)or22日(日)or23日(月・祝)
鹿島 vs 柏
水戸 vs 千葉
東京V vs 町田
川崎F vs FC東京
横浜FM vs 浦和
第4節
2月27日(金)
町田 vs 千葉
2月28日(土)or3月1日(日)
浦和 vs 鹿島
FC東京 vs 柏
川崎F vs 水戸
横浜FM vs 東京V
第5節
3月7日(土)
FC東京 vs 横浜FM [MUFG国立]
3月7日(土)or8日(日)
鹿島 vs 東京V
浦和 vs 水戸
千葉 vs 柏
町田 vs 川崎F(町田がACLEラウンド16以降進出の場合は3月28日(土)or3月29日(日)開催の可能性あり)
第6節
3月14日(土)
東京V vs 浦和 [MUFG国立]
3月14日(土)or15日(日)
鹿島 vs 川崎F
水戸 vs FC東京
柏 vs 町田
横浜FM vs 千葉
第7節
3月18日(水)
水戸 vs 横浜FM
浦和 vs 柏
千葉 vs FC東京
東京V vs 川崎F
町田 vs 鹿島 [MUFG国立]
第8節
3月21日(土)or22日(日)
鹿島 vs 千葉
浦和 vs 町田
柏 vs 水戸
東京V vs FC東京
3月22日(日)
川崎F vs 横浜FM [MUFG国立]
第9節
4月4日(土)or5日(日)
水戸 vs 鹿島
千葉 vs 東京V
柏 vs 横浜FM
FC東京 vs 町田
川崎F vs 浦和
第10節
4月11日(土)or12日(日)
浦和 vs 東京V
千葉 vs 水戸
町田 vs 柏
川崎F vs 鹿島
横浜FM vs FC東京
第11節
4月18日(土)or19日(日)
鹿島 vs 浦和
水戸 vs 柏
東京V vs 千葉
横浜FM vs 川崎F
町田 vs FC東京(町田がACLE準々決勝以降進出の場合は3月25日(水)or4月1日(水)開催)
第12節
4月24日(金)
柏 vs 鹿島
FC東京 vs 水戸
4月25日(土)or26日(日)
浦和 vs 横浜FM
川崎F vs 千葉
町田 vs 東京V(町田がACLE準々決勝以降進出の場合は4月8日(水)or5月13日(水)開催)
第13節
4月29日(水・祝)
水戸 vs 町田
浦和 vs 川崎F
千葉 vs 横浜FM
柏 vs FC東京
東京V vs 鹿島
第14節
5月2日(土)or3日(日)
鹿島 vs 町田
浦和 vs 千葉
FC東京 vs 川崎F
東京V vs 柏
横浜FM vs 水戸
第15節
5月6日(水・休)
鹿島 vs 水戸
柏 vs 浦和
FC東京 vs 千葉
町田 vs 横浜FM
川崎F vs 東京V
第16節
5月9日(土)or10日(日)
水戸 vs 浦和
千葉 vs 町田
柏 vs 川崎F
FC東京 vs 東京V
横浜FM vs 鹿島
第17節
5月16日(土)or17日(日)
水戸 vs 東京V
浦和 vs FC東京
千葉 vs 鹿島
川崎F vs 町田
横浜FM vs 柏
第18節
5月22日(金)
町田 vs 浦和 [MUFG国立]
5月23日(土)or24日(日)
鹿島 vs FC東京
水戸 vs 川崎F
柏 vs 千葉
東京V vs 横浜FM
▽WEST
第1節
2月6日(金)
京都 vs 神戸
長崎 vs 広島
2月7日(土)or8日(日)
名古屋 vs 清水
C大阪 vs G大阪
福岡 vs 岡山
第2節
2月14日(土)or15日(日)
清水 vs 京都
G大阪 vs 名古屋
神戸 vs 長崎
広島 vs 岡山
福岡 vs C大阪
第3節
2月21日(土)or22日(日)or23日(月・祝)
清水 vs 神戸
名古屋 vs 長崎
京都 vs 福岡
C大阪 vs 広島
岡山 vs G大阪
第4節
2月27日(金)
広島 vs 京都
2月28日(土)or3月1日(日)
G大阪 vs 清水
神戸 vs 福岡
岡山 vs 名古屋
長崎 vs C大阪
第5節
3月7日(土)or8日(日)
G大阪 vs 長崎
C大阪 vs 清水
岡山 vs 京都
福岡 vs 名古屋
3月28日(土)or29日(日)
神戸 vs 広島
第6節
3月14日(土)or15日(日)
清水 vs 岡山
名古屋 vs 神戸
京都 vs C大阪
広島 vs G大阪
長崎 vs 福岡
第7節
3月18日(水)
名古屋 vs 広島
C大阪 vs 岡山
神戸 vs G大阪
福岡 vs 清水
長崎 vs 京都
第8節
3月21日(土)or22日(日)
清水 vs 広島
京都 vs 名古屋
C大阪 vs 神戸
岡山 vs 長崎
福岡 vs G大阪
第9節
4月4日(土)or5日(日)
名古屋 vs C大阪
G大阪 vs 京都
岡山 vs 神戸
広島 vs 福岡
長崎 vs 清水
第10節
4月11日(土)or12日(日)
京都 vs 岡山
G大阪 vs C大阪
神戸 vs 名古屋
広島 vs 清水
福岡 vs 長崎
第11節
4月18日(土)or19日(日)
名古屋 vs 福岡
G大阪 vs 岡山
C大阪 vs 京都
神戸 vs 清水(神戸がACLE準々決勝以降進出の場合は3月25日(水)or4月1日(水)開催)
広島 vs 長崎(広島がACLE準々決勝以降進出の場合は3月25日(水)or4月1日(水)開催)
第12節
4月25日(土)or26日(日)
清水 vs 名古屋
岡山 vs 福岡
長崎 vs G大阪
神戸 vs 京都(神戸がACLE準々決勝以降進出の場合は4月8日(水)or5月13日(水)開催)
広島 vs C大阪(神戸がACLE準々決勝以降進出の場合は4月8日(水)or5月13日(水)開催)
第13節
4月29日(水・祝)
清水 vs 長崎
名古屋 vs 岡山
京都 vs G大阪
神戸 vs C大阪
福岡 vs 広島
第14節
5月2日(土)or3日(日)
京都 vs 清水
G大阪 vs 神戸
C大阪 vs 福岡
岡山 vs 広島
長崎 vs 名古屋
第15節
5月6日(水・休)
清水 vs C大阪
名古屋 vs G大阪
広島 vs 神戸
福岡 vs 京都
長崎 vs 岡山
第16節
5月9日(土)or10日(日)
清水 vs 福岡
名古屋 vs 京都
G大阪 vs 広島
C大阪 vs 長崎
神戸 vs 岡山
第17節
5月16日(土)or17日(日)
京都 vs 広島
C大阪 vs 名古屋
岡山 vs 清水
長崎 vs 神戸
G大阪 vs 福岡(G大阪がACL2準決勝以降進出の場合は4月22日(水)開催)
第18節
5月23日(土)or24日(日)
京都 vs 長崎
岡山 vs C大阪
広島 vs 名古屋
福岡 vs 神戸
5月24日(日)
清水 vs G大阪 [MUFG国立]
J1百年構想リーグは今季のJ1リーグ17位以上のチームとJ2からの昇格を決めた水戸ホーリーホック、長崎、ジェフユナイテッド千葉の3チームが参加。EASTとWESTに10チームずつが分かれる2回戦総当たりの地域リーグラウンドを実施し、各グループ同順位同士がホーム・アンド・アウェー方式で対戦するプレーオフラウンドで最終順位を決定する。今大会の結果は昇格・降格に影響しないが、優勝クラブには2026-27AFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)の出場権が与えられる。
なおプレーオフラウンドは第1戦がWEST勢のホーム、第2戦がEAST勢のホームになることも決まった。
▽EAST
第1節
2月6日(金)
横浜FM vs 町田
2月7日(土)or8日(日)
千葉 vs 浦和
FC東京 vs 鹿島
東京V vs 水戸
川崎F vs 柏
第2節
2月14日(土)or15日(日)
鹿島 vs 横浜FM
千葉 vs 川崎F
柏 vs 東京V
FC東京 vs 浦和
町田 vs 水戸
第3節
2月21日(土)or22日(日)or23日(月・祝)
鹿島 vs 柏
水戸 vs 千葉
東京V vs 町田
川崎F vs FC東京
横浜FM vs 浦和
第4節
2月27日(金)
町田 vs 千葉
2月28日(土)or3月1日(日)
浦和 vs 鹿島
FC東京 vs 柏
川崎F vs 水戸
横浜FM vs 東京V
第5節
3月7日(土)
FC東京 vs 横浜FM [MUFG国立]
3月7日(土)or8日(日)
鹿島 vs 東京V
浦和 vs 水戸
千葉 vs 柏
町田 vs 川崎F(町田がACLEラウンド16以降進出の場合は3月28日(土)or3月29日(日)開催の可能性あり)
第6節
3月14日(土)
東京V vs 浦和 [MUFG国立]
3月14日(土)or15日(日)
鹿島 vs 川崎F
水戸 vs FC東京
柏 vs 町田
横浜FM vs 千葉
第7節
3月18日(水)
水戸 vs 横浜FM
浦和 vs 柏
千葉 vs FC東京
東京V vs 川崎F
町田 vs 鹿島 [MUFG国立]
第8節
3月21日(土)or22日(日)
鹿島 vs 千葉
浦和 vs 町田
柏 vs 水戸
東京V vs FC東京
3月22日(日)
川崎F vs 横浜FM [MUFG国立]
第9節
4月4日(土)or5日(日)
水戸 vs 鹿島
千葉 vs 東京V
柏 vs 横浜FM
FC東京 vs 町田
川崎F vs 浦和
第10節
4月11日(土)or12日(日)
浦和 vs 東京V
千葉 vs 水戸
町田 vs 柏
川崎F vs 鹿島
横浜FM vs FC東京
第11節
4月18日(土)or19日(日)
鹿島 vs 浦和
水戸 vs 柏
東京V vs 千葉
横浜FM vs 川崎F
町田 vs FC東京(町田がACLE準々決勝以降進出の場合は3月25日(水)or4月1日(水)開催)
第12節
4月24日(金)
柏 vs 鹿島
FC東京 vs 水戸
4月25日(土)or26日(日)
浦和 vs 横浜FM
川崎F vs 千葉
町田 vs 東京V(町田がACLE準々決勝以降進出の場合は4月8日(水)or5月13日(水)開催)
第13節
4月29日(水・祝)
水戸 vs 町田
浦和 vs 川崎F
千葉 vs 横浜FM
柏 vs FC東京
東京V vs 鹿島
第14節
5月2日(土)or3日(日)
鹿島 vs 町田
浦和 vs 千葉
FC東京 vs 川崎F
東京V vs 柏
横浜FM vs 水戸
第15節
5月6日(水・休)
鹿島 vs 水戸
柏 vs 浦和
FC東京 vs 千葉
町田 vs 横浜FM
川崎F vs 東京V
第16節
5月9日(土)or10日(日)
水戸 vs 浦和
千葉 vs 町田
柏 vs 川崎F
FC東京 vs 東京V
横浜FM vs 鹿島
第17節
5月16日(土)or17日(日)
水戸 vs 東京V
浦和 vs FC東京
千葉 vs 鹿島
川崎F vs 町田
横浜FM vs 柏
第18節
5月22日(金)
町田 vs 浦和 [MUFG国立]
5月23日(土)or24日(日)
鹿島 vs FC東京
水戸 vs 川崎F
柏 vs 千葉
東京V vs 横浜FM
▽WEST
第1節
2月6日(金)
京都 vs 神戸
長崎 vs 広島
2月7日(土)or8日(日)
名古屋 vs 清水
C大阪 vs G大阪
福岡 vs 岡山
第2節
2月14日(土)or15日(日)
清水 vs 京都
G大阪 vs 名古屋
神戸 vs 長崎
広島 vs 岡山
福岡 vs C大阪
第3節
2月21日(土)or22日(日)or23日(月・祝)
清水 vs 神戸
名古屋 vs 長崎
京都 vs 福岡
C大阪 vs 広島
岡山 vs G大阪
第4節
2月27日(金)
広島 vs 京都
2月28日(土)or3月1日(日)
G大阪 vs 清水
神戸 vs 福岡
岡山 vs 名古屋
長崎 vs C大阪
第5節
3月7日(土)or8日(日)
G大阪 vs 長崎
C大阪 vs 清水
岡山 vs 京都
福岡 vs 名古屋
3月28日(土)or29日(日)
神戸 vs 広島
第6節
3月14日(土)or15日(日)
清水 vs 岡山
名古屋 vs 神戸
京都 vs C大阪
広島 vs G大阪
長崎 vs 福岡
第7節
3月18日(水)
名古屋 vs 広島
C大阪 vs 岡山
神戸 vs G大阪
福岡 vs 清水
長崎 vs 京都
第8節
3月21日(土)or22日(日)
清水 vs 広島
京都 vs 名古屋
C大阪 vs 神戸
岡山 vs 長崎
福岡 vs G大阪
第9節
4月4日(土)or5日(日)
名古屋 vs C大阪
G大阪 vs 京都
岡山 vs 神戸
広島 vs 福岡
長崎 vs 清水
第10節
4月11日(土)or12日(日)
京都 vs 岡山
G大阪 vs C大阪
神戸 vs 名古屋
広島 vs 清水
福岡 vs 長崎
第11節
4月18日(土)or19日(日)
名古屋 vs 福岡
G大阪 vs 岡山
C大阪 vs 京都
神戸 vs 清水(神戸がACLE準々決勝以降進出の場合は3月25日(水)or4月1日(水)開催)
広島 vs 長崎(広島がACLE準々決勝以降進出の場合は3月25日(水)or4月1日(水)開催)
第12節
4月25日(土)or26日(日)
清水 vs 名古屋
岡山 vs 福岡
長崎 vs G大阪
神戸 vs 京都(神戸がACLE準々決勝以降進出の場合は4月8日(水)or5月13日(水)開催)
広島 vs C大阪(神戸がACLE準々決勝以降進出の場合は4月8日(水)or5月13日(水)開催)
第13節
4月29日(水・祝)
清水 vs 長崎
名古屋 vs 岡山
京都 vs G大阪
神戸 vs C大阪
福岡 vs 広島
第14節
5月2日(土)or3日(日)
京都 vs 清水
G大阪 vs 神戸
C大阪 vs 福岡
岡山 vs 広島
長崎 vs 名古屋
第15節
5月6日(水・休)
清水 vs C大阪
名古屋 vs G大阪
広島 vs 神戸
福岡 vs 京都
長崎 vs 岡山
第16節
5月9日(土)or10日(日)
清水 vs 福岡
名古屋 vs 京都
G大阪 vs 広島
C大阪 vs 長崎
神戸 vs 岡山
第17節
5月16日(土)or17日(日)
京都 vs 広島
C大阪 vs 名古屋
岡山 vs 清水
長崎 vs 神戸
G大阪 vs 福岡(G大阪がACL2準決勝以降進出の場合は4月22日(水)開催)
第18節
5月23日(土)or24日(日)
京都 vs 長崎
岡山 vs C大阪
広島 vs 名古屋
福岡 vs 神戸
5月24日(日)
清水 vs G大阪 [MUFG国立]