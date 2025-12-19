　Jリーグは19日、明治安田J1百年構想リーグの対戦カードを発表した。シーズン移行前に行われる特別大会となっており、EASTは2月6日(金)に横浜F・マリノス対FC町田ゼルビアのオープニングマッチで開幕。WESTは同6日に京都サンガF.C.対ヴィッセル神戸とV・ファーレン長崎対サンフレッチェ広島が組まれている。

　J1百年構想リーグは今季のJ1リーグ17位以上のチームとJ2からの昇格を決めた水戸ホーリーホック、長崎、ジェフユナイテッド千葉の3チームが参加。EASTとWESTに10チームずつが分かれる2回戦総当たりの地域リーグラウンドを実施し、各グループ同順位同士がホーム・アンド・アウェー方式で対戦するプレーオフラウンドで最終順位を決定する。今大会の結果は昇格・降格に影響しないが、優勝クラブには2026-27AFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)の出場権が与えられる。

　今季のJ1を制した鹿島アントラーズは2月7日(土)か同8日(日)にアウェーでFC東京との開幕節を実施する。対戦カードは以下の通りで、キックオフ日時などの詳細は第1節と第2節が今月26日に、残り試合は来年1月9日に発表される予定だ。

　なおプレーオフラウンドは第1戦がWEST勢のホーム、第2戦がEAST勢のホームになることも決まった。

▽EAST

第1節

2月6日(金)

横浜FM vs 町田

2月7日(土)or8日(日)

千葉 vs 浦和

FC東京 vs 鹿島

東京V vs 水戸

川崎F vs 柏

第2節

2月14日(土)or15日(日)

鹿島 vs 横浜FM

千葉 vs 川崎F

柏 vs 東京V

FC東京 vs 浦和

町田 vs 水戸

第3節

2月21日(土)or22日(日)or23日(月・祝)

鹿島 vs 柏

水戸 vs 千葉

東京V vs 町田

川崎F vs FC東京

横浜FM vs 浦和

第4節

2月27日(金)

町田 vs 千葉

2月28日(土)or3月1日(日)

浦和 vs 鹿島

FC東京 vs 柏

川崎F vs 水戸

横浜FM vs 東京V

第5節

3月7日(土)

FC東京 vs 横浜FM [MUFG国立]

3月7日(土)or8日(日)

鹿島 vs 東京V

浦和 vs 水戸

千葉 vs 柏

町田 vs 川崎F(町田がACLEラウンド16以降進出の場合は3月28日(土)or3月29日(日)開催の可能性あり)

第6節

3月14日(土)

東京V vs 浦和 [MUFG国立]

3月14日(土)or15日(日)

鹿島 vs 川崎F

水戸 vs FC東京

柏 vs 町田

横浜FM vs 千葉

第7節

3月18日(水)

水戸 vs 横浜FM

浦和 vs 柏

千葉 vs FC東京

東京V vs 川崎F

町田 vs 鹿島 [MUFG国立]

第8節

3月21日(土)or22日(日)

鹿島 vs 千葉

浦和 vs 町田

柏 vs 水戸

東京V vs FC東京

3月22日(日)

川崎F vs 横浜FM [MUFG国立]

第9節

4月4日(土)or5日(日)

水戸 vs 鹿島

千葉 vs 東京V

柏 vs 横浜FM

FC東京 vs 町田

川崎F vs 浦和

第10節

4月11日(土)or12日(日)

浦和 vs 東京V

千葉 vs 水戸

町田 vs 柏

川崎F vs 鹿島

横浜FM vs FC東京

第11節

4月18日(土)or19日(日)

鹿島 vs　浦和

水戸 vs 柏

東京V vs 千葉

横浜FM vs 川崎F

町田 vs FC東京(町田がACLE準々決勝以降進出の場合は3月25日(水)or4月1日(水)開催)

第12節

4月24日(金)

柏 vs 鹿島

FC東京 vs 水戸

4月25日(土)or26日(日)

浦和 vs 横浜FM

川崎F vs 千葉

町田 vs 東京V(町田がACLE準々決勝以降進出の場合は4月8日(水)or5月13日(水)開催)

第13節

4月29日(水・祝)

水戸 vs 町田

浦和 vs 川崎F

千葉 vs 横浜FM

柏 vs FC東京

東京V vs 鹿島

第14節

5月2日(土)or3日(日)

鹿島 vs 町田

浦和 vs 千葉

FC東京 vs 川崎F

東京V vs 柏

横浜FM vs 水戸

第15節

5月6日(水・休)

鹿島 vs 水戸

柏 vs 浦和

FC東京 vs 千葉

町田 vs 横浜FM

川崎F vs 東京V

第16節

5月9日(土)or10日(日)

水戸 vs 浦和

千葉 vs 町田

柏 vs 川崎F

FC東京 vs 東京V

横浜FM vs 鹿島

第17節

5月16日(土)or17日(日)

水戸 vs 東京V

浦和 vs FC東京

千葉 vs 鹿島

川崎F vs 町田

横浜FM vs 柏

第18節

5月22日(金)

町田 vs 浦和 [MUFG国立]

5月23日(土)or24日(日)

鹿島 vs FC東京

水戸 vs 川崎F

柏 vs 千葉

東京V vs 横浜FM

▽WEST

第1節

2月6日(金)

京都 vs 神戸

長崎 vs 広島

2月7日(土)or8日(日)

名古屋 vs 清水

C大阪 vs G大阪

福岡 vs 岡山

第2節

2月14日(土)or15日(日)

清水 vs 京都

G大阪 vs 名古屋

神戸 vs 長崎

広島 vs 岡山

福岡 vs C大阪

第3節

2月21日(土)or22日(日)or23日(月・祝)

清水 vs 神戸

名古屋 vs 長崎

京都 vs 福岡

C大阪 vs 広島

岡山 vs G大阪

第4節

2月27日(金)

広島 vs 京都

2月28日(土)or3月1日(日)

G大阪 vs 清水

神戸 vs 福岡

岡山 vs 名古屋

長崎 vs C大阪

第5節

3月7日(土)or8日(日)

G大阪 vs 長崎

C大阪 vs 清水

岡山 vs 京都

福岡 vs 名古屋

3月28日(土)or29日(日)

神戸 vs 広島

第6節

3月14日(土)or15日(日)

清水 vs 岡山

名古屋 vs 神戸

京都 vs C大阪

広島 vs G大阪

長崎 vs 福岡

第7節

3月18日(水)

名古屋 vs 広島

C大阪 vs 岡山

神戸 vs G大阪

福岡 vs 清水

長崎 vs 京都

第8節

3月21日(土)or22日(日)

清水 vs 広島

京都 vs 名古屋

C大阪 vs 神戸

岡山 vs 長崎

福岡 vs G大阪

第9節

4月4日(土)or5日(日)

名古屋 vs C大阪

G大阪 vs 京都

岡山 vs 神戸

広島 vs 福岡

長崎 vs 清水

第10節

4月11日(土)or12日(日)

京都 vs 岡山

G大阪 vs C大阪

神戸 vs 名古屋

広島 vs 清水

福岡 vs 長崎

第11節

4月18日(土)or19日(日)

名古屋 vs 福岡

G大阪 vs 岡山

C大阪 vs 京都

神戸 vs 清水(神戸がACLE準々決勝以降進出の場合は3月25日(水)or4月1日(水)開催)

広島 vs 長崎(広島がACLE準々決勝以降進出の場合は3月25日(水)or4月1日(水)開催)

第12節

4月25日(土)or26日(日)

清水 vs 名古屋

岡山 vs 福岡

長崎 vs G大阪

神戸 vs 京都(神戸がACLE準々決勝以降進出の場合は4月8日(水)or5月13日(水)開催)

広島 vs C大阪(神戸がACLE準々決勝以降進出の場合は4月8日(水)or5月13日(水)開催)

第13節

4月29日(水・祝)

清水 vs 長崎

名古屋 vs 岡山

京都 vs G大阪

神戸 vs C大阪

福岡 vs 広島

第14節

5月2日(土)or3日(日)

京都 vs 清水

G大阪 vs 神戸

C大阪 vs 福岡

岡山 vs 広島

長崎 vs 名古屋

第15節

5月6日(水・休)

清水 vs C大阪

名古屋 vs G大阪

広島 vs 神戸

福岡 vs 京都

長崎 vs 岡山

第16節

5月9日(土)or10日(日)

清水 vs 福岡

名古屋 vs 京都

G大阪 vs 広島

C大阪 vs 長崎

神戸 vs 岡山

第17節

5月16日(土)or17日(日)

京都 vs 広島

C大阪 vs 名古屋

岡山 vs 清水

長崎 vs 神戸

G大阪 vs 福岡(G大阪がACL2準決勝以降進出の場合は4月22日(水)開催)

第18節

5月23日(土)or24日(日)

京都 vs 長崎

岡山 vs C大阪

広島 vs 名古屋

福岡 vs 神戸

5月24日(日)

清水 vs G大阪 [MUFG国立]